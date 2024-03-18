https://sputniknews.com.tr/20240318/bisikletli-doganay-guzelgunun-olumune-neden-olan-saniga-20-yil-hapis-1081810531.html

Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sanığa 20 yıl hapis

Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sanığa 20 yıl hapis

Sputnik Türkiye

Bostancı’da bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü, 20 yıl hapisle cezalandırıldı. Mahkeme sanığın uslanmaz bir kişiliğe sahip... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T15:37+0300

2024-03-18T15:37+0300

2024-03-18T15:56+0300

türkiye

doğanay güzelgün

bisiklet

kaza

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Kadıköy'de, otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.Anadolu 20. Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Temel Ünlü'nün yanı sıra maktulün ailesi ile tarafların avukatları katıldı.Savunmasını yapan Ünlü, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Kaza anında bende alkol etkisi yoktu. Ben ehliyetim olmadığı için polis çevirmelerine girmedim. Orta şeritte hareket ederken kazadan biraz geride birçok bisikletlinin sağ şeritte olduğunu gördüm. Sol şeride geçip yoluma devam ettim. Virajı geçince ölen ağabeyi gördüm. Fren yaptım ve direksiyonu kırdım ama kazaya engel olamadım." dedi.Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kazadan sonra olay mahallinden kaçması ve 2,5 ay kadar sonra teslim olması, ehliyetinin bulunmaması ve olay öncesinde alkol aldığını beyan etmesinden dolayı olası kastla maktulün ölümüne sebebiyet verdiğini belirtti.Bu kapsamda sanık Ünlü'nün "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Son sözü sorulan sanık Ünlü, tahliyesini talep etti.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.Sanığın, olaydan sonra kaçıp, yaklaşık 2 ay boyunca teslim olmadığı, tanık Mehmet Can Çoban'ı kazayı üstlenmesi için kaza yerine gönderdiği, suçu işledikten sonra olumsuz davranışlarda bulunduğu ve sabıka kaydı olduğuna dikkat çekilen kararda, "sanığın uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğu" değerlendirilerek, cezada indirim uygulanmadığı kaydedildi.Ne olmuştu?Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz 2023'te Temel Ünlü yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Olay yerinden kaçan ve 71 gün sonra Anadolu Adliyesine giderek teslim olan Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ünlü'nün "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.Yargılamanın yapıldığı Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa yüklenen suçun vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik karar vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230927/bisikletli-doganay-guzelgunun-olumune-yol-acan-surucu-teslim-oldu-1075814830.html

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doğanay güzelgün, bisiklet, kaza