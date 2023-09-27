https://sputniknews.com.tr/20230927/bisikletli-doganay-guzelgunun-olumune-yol-acan-surucu-teslim-oldu-1075814830.html
Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu
Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu
Kadıköy'de yaklaşık iki ay önce otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne yol açan Temel Ü, adli makamlara teslim oldu. Hakkında... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T21:07+0300
2023-09-27T21:07+0300
2023-09-27T21:07+0300
türkiye
bisiklet
doğanay güzelgün
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Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz’da yaşanan kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheli Temel Ü. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.Arama çalışmaları devam eden şüpheli, hakkındaki kararın ardından adli makamlara teslim oldu.Temel Ü, Anadolu Adliyesindeki polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından cezaevine gönderildi.Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz'da Temel Ü. yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.Şüpheli Temel Ü, kazanın ardından olay yerinden kaçmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/kadikoyde-bisikletliyi-oldurup-kacan-uyusturucu-taciri-hala-kayip-aile-tepkili-1073820104.html
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bisiklet, doğanay güzelgün
bisiklet, doğanay güzelgün
Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne yol açan sürücü teslim oldu
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Kadıköy'de yaklaşık iki ay önce otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne yol açan Temel Ü, adli makamlara teslim oldu. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Temel Ü, cezaevine gönderildi.
Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz’da yaşanan kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheli Temel Ü. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Arama çalışmaları devam eden şüpheli, hakkındaki kararın ardından adli makamlara teslim oldu.
Temel Ü, Anadolu Adliyesindeki polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından cezaevine gönderildi.
Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz'da Temel Ü. yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Şüpheli Temel Ü, kazanın ardından olay yerinden kaçmıştı.