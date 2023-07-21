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Kadıköy'de bisikletliyi öldürüp kaçan uyuşturucu taciri hala kayıp, aile tepkili
Kadıköy'de bisikletliyi öldürüp kaçan uyuşturucu taciri hala kayıp, aile tepkili
İstanbul Kadıköy'de polisten kaçarken çarptığı bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ü.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Korkunç... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T16:43+0300
2023-07-21T16:43+0300
yaşam
kadıköy
kaza
cinayet
bisiklet
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Habertürk'ün haberine göre, Bostancı Sahil Yolu'nda geçtiğimiz salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ü.'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kaza sonrası Temel Ü. olay yerinden kaçtıktan sonra kayıplara karıştı. Doğanay Güzelgün'ün ailesi şüphelinin bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor.'En ağır cezayı almasını istiyorum'Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım en ağır cezayı alması için asla davayı bırakmayacağım. Dünyanın bana göre en saçma olayı sabahın köründe o kişinin gelip benim kardeşimi bulması çok saçma. O gün sabah 05.30 gibi olay olmuş, ben yataktan fırladım, evin içinde dolaşıyorum kendi kendime ne oluyor bana dedim. Yattım 10 dakika sonra hastaneden aradılar " dedi.Doğanay Güzelgün'ün yeğeni Tunay Erol ise, "3 tane çevirmeden geçiyor bu arkadaş, ilk 2 çevirmede normal geçiyor. Üçüncü çevirmede şüpheleniyorlar durdurmak istiyorlar. Polisten kaçıyor bu arkadaş yaklaşık 130- 140 km hızla giderken gelip dayıma çarpıp kaçıyor. Yakalanmaması anormal bir durum. 3 gündür firar bu arkadaş. Başka suçları da varmış 10 ya da 12 tane. Yakalanmasını istiyoruz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz " şeklinde konuştu Polisin ise kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230718/kadikoyde-polisten-kacan-surucunun-carptigi-bisikletli-oldu-1073649363.html
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kadıköy, kaza, cinayet, bisiklet
kadıköy, kaza, cinayet, bisiklet

Kadıköy'de bisikletliyi öldürüp kaçan uyuşturucu taciri hala kayıp, aile tepkili

16:43 21.07.2023
© İHA / MEHMET GÜZEL-AW938813Bostancı'da toplanan bisikletliler, trafik kazalarında hayatını kaybeden arkadaşları için eylem yaptı
Bostancı'da toplanan bisikletliler, trafik kazalarında hayatını kaybeden arkadaşları için eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© İHA / MEHMET GÜZEL-AW938813
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İstanbul Kadıköy'de polisten kaçarken çarptığı bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ü.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Korkunç olayla ilgili konuşan Güzelgün'ün ablası, "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi
Habertürk'ün haberine göre, Bostancı Sahil Yolu'nda geçtiğimiz salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ü.'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza sonrası Temel Ü. olay yerinden kaçtıktan sonra kayıplara karıştı. Doğanay Güzelgün'ün ailesi şüphelinin bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor.

'En ağır cezayı almasını istiyorum'

Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım en ağır cezayı alması için asla davayı bırakmayacağım. Dünyanın bana göre en saçma olayı sabahın köründe o kişinin gelip benim kardeşimi bulması çok saçma. O gün sabah 05.30 gibi olay olmuş, ben yataktan fırladım, evin içinde dolaşıyorum kendi kendime ne oluyor bana dedim. Yattım 10 dakika sonra hastaneden aradılar " dedi.
Doğanay Güzelgün'ün yeğeni Tunay Erol ise, "3 tane çevirmeden geçiyor bu arkadaş, ilk 2 çevirmede normal geçiyor. Üçüncü çevirmede şüpheleniyorlar durdurmak istiyorlar. Polisten kaçıyor bu arkadaş yaklaşık 130- 140 km hızla giderken gelip dayıma çarpıp kaçıyor. Yakalanmaması anormal bir durum. 3 gündür firar bu arkadaş. Başka suçları da varmış 10 ya da 12 tane. Yakalanmasını istiyoruz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz " şeklinde konuştu Polisin ise kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarparak ölümüne neden oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
YAŞAM
Kadıköy'de polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli öldü
18 Temmuz, 11:34
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