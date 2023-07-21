https://sputniknews.com.tr/20230721/kadikoyde-bisikletliyi-oldurup-kacan-uyusturucu-taciri-hala-kayip-aile-tepkili-1073820104.html

Kadıköy'de bisikletliyi öldürüp kaçan uyuşturucu taciri hala kayıp, aile tepkili

Kadıköy'de bisikletliyi öldürüp kaçan uyuşturucu taciri hala kayıp, aile tepkili

İstanbul Kadıköy'de polisten kaçarken çarptığı bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ü.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Korkunç... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T16:43+0300

2023-07-21T16:43+0300

2023-07-21T16:43+0300

yaşam

kadıköy

kaza

cinayet

bisiklet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073734328_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_64459e7e70555c23ef939b742bee6513.jpg

Habertürk'ün haberine göre, Bostancı Sahil Yolu'nda geçtiğimiz salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ü.'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kaza sonrası Temel Ü. olay yerinden kaçtıktan sonra kayıplara karıştı. Doğanay Güzelgün'ün ailesi şüphelinin bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor.'En ağır cezayı almasını istiyorum'Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım en ağır cezayı alması için asla davayı bırakmayacağım. Dünyanın bana göre en saçma olayı sabahın köründe o kişinin gelip benim kardeşimi bulması çok saçma. O gün sabah 05.30 gibi olay olmuş, ben yataktan fırladım, evin içinde dolaşıyorum kendi kendime ne oluyor bana dedim. Yattım 10 dakika sonra hastaneden aradılar " dedi.Doğanay Güzelgün'ün yeğeni Tunay Erol ise, "3 tane çevirmeden geçiyor bu arkadaş, ilk 2 çevirmede normal geçiyor. Üçüncü çevirmede şüpheleniyorlar durdurmak istiyorlar. Polisten kaçıyor bu arkadaş yaklaşık 130- 140 km hızla giderken gelip dayıma çarpıp kaçıyor. Yakalanmaması anormal bir durum. 3 gündür firar bu arkadaş. Başka suçları da varmış 10 ya da 12 tane. Yakalanmasını istiyoruz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz " şeklinde konuştu Polisin ise kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230718/kadikoyde-polisten-kacan-surucunun-carptigi-bisikletli-oldu-1073649363.html

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadıköy, kaza, cinayet, bisiklet