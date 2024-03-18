https://sputniknews.com.tr/20240318/bakan-simsekin-bankacilara-faiz-artirma-talimati-verdigi-iddiasi-hassasiyet-bekliyoruz-1081805011.html

Bakan Şimşek'in bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği iddiası: 'Hassasiyet bekliyoruz'

Bakan Şimşek'in bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği iddiası: 'Hassasiyet bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta bir araya geldiği iftar yemeğinin lüks bir... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T12:53+0300

2024-03-18T12:53+0300

2024-03-18T12:53+0300

ekonomi

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tbb

türkiye bankalar birliği (tbb)

mehmet şimşek

iftar

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TBB'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.İftar yemeğinin İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

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