https://sputniknews.com.tr/20240316/kredi-kartlariyla-ilgili-yeni-karar-resmi-gazetede-yayinlandi-nakit-avans-faizi-yukseldi-1081747099.html

Kredi kartlarıyla ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayınlandı: Nakit avans faizi yükseldi

Kredi kartlarıyla ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayınlandı: Nakit avans faizi yükseldi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını düzenleyen tebliğde önemli bir değişiklik Resmi... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T09:56+0300

2024-03-16T09:56+0300

2024-03-16T09:56+0300

ekonomi

kredi

kredi kartı

kredi notu

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nakit avans

resmi gazete

banka

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Uzmanlar kredi kartı limitleri ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceğini vurgularken, tarih olarak ise seçim sonrasını işaret etmişti.Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararıyla 'Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı.'Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirlenir' maddesindeki baz puan 189 olarak değiştirildi.Nakit avans düzenlemesiKararla, kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 4.42'den yüzde 5'e yükseldi. Kredili mevduat hesapları için de faiz oranı yüzde 5 oldu.Nakit avans kullanımındaki gecikme faizi ise yüzde 4.72'den yüzde 5.30'a çıkarıldı.Merkez Bankası'ndan bankalara uygulama talimatıMerkez Bankası'nın bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı. Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.Kredi kartı nakit avans taksit sayısı kaç oldu?Geçen sene Mayıs genel seçimleri öncesinde de bazı bankalar diğer kredilere uygulanan sınırlamalar nedeniyle, o dönemde yüzde 1.36 faiz ile bireyseller için en ucuz ve en yaygın TL borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeleri düşürmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı.Taksitli nakit avans kullanımında faiz şuanda aylık bazda yüzde 4.42 seviyesinde. Bankalar nakit avansta taksit sayısı limitini 3’e düşürmüştü. Bankalar geçen ay kredi kartından nakit avansa 12 aya kadar taksit yapıyordu.Kredi kartı limitleri 3'e düşürüldüNakit avansa yapılan düzenlemenin yanı sıra kredi kartı taksit sınırı 12’den 3’e düşürülmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitlerine uyarı yapmıştı. Şimşek, "Limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240315/bankalardan-faizsiz-kredi-kampanyasi-ekonomist-uyardi-nelere-dikkate-etmeli-1081715973.html

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