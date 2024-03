https://sputniknews.com.tr/20240318/bakan-fidan-turkiye-her-alanda-sozcugun-tam-anlamiyla-cag-atladi-1081790659.html

Bakan Fidan: Türkiye her alanda sözcüğün tam anlamıyla çağ atladı

AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısında konuşan , "Son 21 yılda terörle mücadelede ve milli güvenlik sistemimizde daha önce eşi benzeri... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer'in tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Dinçer'in Mudanya'ya hizmet aşkıyla dolu olduğunu söyledi.Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehit, gazi ve tarihteki tüm kahramanlardan aldıkları emaneti daha yukarılara taşımanın gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:'Bir milli şahlanış sürecindeyiz''Her alanda çıtayı yükselterek çok şükür yepyeni bir çığır açtık'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, devleti ve milleti için gece gündüz nasıl mücadele ettiğine yakinen şahitlik ettiğini anlatan Fidan, "Türkiye'de siyasetin ve toplumsal hayatın her alanındaki vesayet zincirlerinin kırılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın azmi ve kararlılığıyla mümkün olmuştur. Son 21 yılda terörle mücadelede ve milli güvenlik sistemimizde daha önce eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attık. Türkiye her alanda sözcüğün tam anlamıyla çağ atladı. Savunma sanayinde yüzde 20 olan yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'lere taşıdık. Küresel savunma ürünleri ihracatı endekslerinde rekor kıracak noktalara geldik. Milletimizin teveccühü ile hayata geçirdiğimiz politikalar ve stratejiler vasıtasıyla her alanda çıtayı yükselterek ve refah seviyemizi artırarak çok şükür yepyeni bir çığır açtık" ifadesini kullandı.'Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunların tümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun boşa çıkardık'Milletin refah, huzur ve güvenliği artırırken, gönül coğrafyasını da ihmal etmediklerine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:'Fırsatların da peşinden koşacağız'MİT Başkanlığı görevi sırasında "Sadece karşımıza çıkan teröristle uğraşmayacağız. Peşine düştüğümüz teröristleri yakalayıp gerekeni yapacağız" diye konsept oluşturduklarını anlatan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye artık oyun kuran, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülkedir'Fidan, Türkiye'nin artık oyun kuran, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülke olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

