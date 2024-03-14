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Irak'taki güvenlik toplantısıyla ilgili ortak bildiri: 'Takınılacak ortak tutum istişare edildi'
Irak'taki güvenlik toplantısıyla ilgili ortak bildiri: 'Takınılacak ortak tutum istişare edildi'
Sputnik Türkiye
Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen güvenlik toplantısına ilişkin yayınlanan 'Ortak Sonuç Bildirisi'ne göre 'bölgesel gelişmeler ve ikili alanlardaki... 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T23:23+0300
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dünya
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irak
son dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin beraberlerindeki heyetlerle Bağdat’ta bir araya geldi.'Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi'nin ardından yayımlanan ortak sonuç bildirisinde; tarafların, 19 Aralık 2023'te Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğindeki bu temaslarda, bölgesel gelişmeler ve ikili alanlardaki çeşitli sınamalar karşısında takınacakları ortak tutumun istişare edildiği belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ramazan ayı sonrasında Irak’ı ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığı kaydedilen bildiride, tarafların, bu tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit ettiği vurgulandı.Bildiride, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif kulvarlarında yapısal çerçeveyi oluşturmak ve bu suretle düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildiği aktarıldı.Türkiye ile Irak arasında, ilişkilere stratejik bir çerçeve oluşturulması anlayışıyla hazırlayacakları bu metin marifetiyle iki ülke yetkililerinin eş güdümlü şekilde, düzenli aralıklarla ve sonuç odaklı bir yaklaşımla çalışmak üzerinde mutabık kaldığına dikkat çekilen bildiride, bu kapsamda terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdasının kararlaştırıldığı ifade edildi.Görüşmelerde, her iki tarafın da Irak’ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önemin vurgulandığı bildiride, ayrıca PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altının çizildiği ve söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası’nı ihlal ettiği anlamına geldiğinin kayda geçirildiği aktarıldı.Bildiride, Türkiye'nin, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK’nın Irak’ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşıladığı; tarafların, Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare ettiği vurgulandı.Tarafların, Gazze'de soykırıma varan katliam başta olmak üzere, bölgedeki sınamalara ilişkin görüş teatisinde bulunduğu kaydedilen bildiride, Filistin davasının desteklenmesi konusunda güçlü iradelerinin teyit edildiği belirtildi.Bildiride, tarafların, öngörülen temas mekanizmaları çerçevesinde, görüşmelerin düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldığı aktarıldı.Aralık 2023'te Irak ile Türkiye arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmede Irak, PKK'yı 'ortak tehdit' olarak tanımlarken bu defa ilk kez 'yasaklı örgüt' olarak tanımladı.Ayrıca, Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ilk kez kamuoyuyla paylaşılırken, ortak mücadeleden ilk kez bahsedildi ve PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef aldığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240304/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1081361941.html
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dışişleri bakanlığı, irak, son dakika, bildiri, sonuç bildirgesi
dışişleri bakanlığı, irak, son dakika, bildiri, sonuç bildirgesi

Irak'taki güvenlik toplantısıyla ilgili ortak bildiri: 'Takınılacak ortak tutum istişare edildi'

23:23 14.03.2024 (güncellendi: 00:17 15.03.2024)
© AATürkiye-Irak
Türkiye-Irak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
© AA
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Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen güvenlik toplantısına ilişkin yayınlanan 'Ortak Sonuç Bildirisi'ne göre 'bölgesel gelişmeler ve ikili alanlardaki çeşitli sınamalar karşısında takınılacak ortak tutum istişare edildi' ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayı sonrasında Irak’ı ziyaretinin hazırlıkları da ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin beraberlerindeki heyetlerle Bağdat’ta bir araya geldi.
'Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi'nin ardından yayımlanan ortak sonuç bildirisinde; tarafların, 19 Aralık 2023'te Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğindeki bu temaslarda, bölgesel gelişmeler ve ikili alanlardaki çeşitli sınamalar karşısında takınacakları ortak tutumun istişare edildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ramazan ayı sonrasında Irak’ı ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığı kaydedilen bildiride, tarafların, bu tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit ettiği vurgulandı.
Bildiride, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif kulvarlarında yapısal çerçeveyi oluşturmak ve bu suretle düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildiği aktarıldı.
Türkiye ile Irak arasında, ilişkilere stratejik bir çerçeve oluşturulması anlayışıyla hazırlayacakları bu metin marifetiyle iki ülke yetkililerinin eş güdümlü şekilde, düzenli aralıklarla ve sonuç odaklı bir yaklaşımla çalışmak üzerinde mutabık kaldığına dikkat çekilen bildiride, bu kapsamda terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
Görüşmelerde, her iki tarafın da Irak’ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önemin vurgulandığı bildiride, ayrıca PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altının çizildiği ve söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası’nı ihlal ettiği anlamına geldiğinin kayda geçirildiği aktarıldı.
Bildiride, Türkiye'nin, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK’nın Irak’ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşıladığı; tarafların, Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare ettiği vurgulandı.
Tarafların, Gazze'de soykırıma varan katliam başta olmak üzere, bölgedeki sınamalara ilişkin görüş teatisinde bulunduğu kaydedilen bildiride, Filistin davasının desteklenmesi konusunda güçlü iradelerinin teyit edildiği belirtildi.
Bildiride, tarafların, öngörülen temas mekanizmaları çerçevesinde, görüşmelerin düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldığı aktarıldı.
Aralık 2023'te Irak ile Türkiye arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmede Irak, PKK'yı 'ortak tehdit' olarak tanımlarken bu defa ilk kez 'yasaklı örgüt' olarak tanımladı.
Ayrıca, Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ilk kez kamuoyuyla paylaşılırken, ortak mücadeleden ilk kez bahsedildi ve PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef aldığı vurgulandı.
Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
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