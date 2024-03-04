Erdoğan: Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız
18:12 04.03.2024 (güncellendi: 19:21 04.03.2024)
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.
Yaklaşık 2.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili konuştu.
"Seçim takviminin en sağlıklı şekilde işletilmesi, yargıyla birlikte yürütme olarak bizim görevimizdir" diyen Erdoğan "Her seçim gibi 31 Mart'ın da bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız" şeklinde konuştu.
Terörle mücadele konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var"
"Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız"
"Ülkemizin terörle mücadele hususundaki kararlılığını hala anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul ettirene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız"
'2. Dünya Savaşı'ndan beri süren sistematik gasp'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de yaşananlarla ilgili "Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir" dedi ve "Filistin topraklarında 2. Dünya Savaşı'ndan beri süren sistematik gasp eylemlerini meşrulaştıran hiçbir ülkenin ve halkın geleceği güvende olmayacaktır" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer ine çıkan ayrıntılar şöyle:
"Enflasyonda istediğimiz yerde değiliz. Daha önce ülkemizi enflasyondan nasıl kurtardıysak aynı başarıyı göstereceğiz."
"Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, millî gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız."
"Bu yılın ilk 2 ayında cari dengede 13 milyar doların üzerinde iyileşme sağladık"
"Bugüne kadar 50 ülke ile 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzaladık. Sadece geçtiğimiz yılın İHA ihracat tutarı, 1,8 milyar dolardır"
"2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık"