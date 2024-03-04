https://sputniknews.com.tr/20240304/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1081361941.html

Erdoğan: Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız

Erdoğan: Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T18:12+0300

2024-03-04T18:12+0300

2024-03-04T19:21+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

kabine toplantısı

son dakika

irak

terör

yerel seçim

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Yaklaşık 2.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili konuştu."Seçim takviminin en sağlıklı şekilde işletilmesi, yargıyla birlikte yürütme olarak bizim görevimizdir" diyen Erdoğan "Her seçim gibi 31 Mart'ın da bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız" şeklinde konuştu.Terörle mücadele konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:'2. Dünya Savaşı'ndan beri süren sistematik gasp'Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de yaşananlarla ilgili "Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir" dedi ve "Filistin topraklarında 2. Dünya Savaşı'ndan beri süren sistematik gasp eylemlerini meşrulaştıran hiçbir ülkenin ve halkın geleceği güvende olmayacaktır" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer ine çıkan ayrıntılar şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240304/16-milyon-emeklinin-merakla-bekledigi-kabine-toplantisi-bugun-zam-mi-gelecek-odemeler-ne-zaman-1081332530.html

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recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, son dakika, irak, terör, yerel seçim