https://sputniknews.com.tr/20240318/6-bdt-ulkesinin-liderlerinden-putine-tebrik-telefonu-1081805990.html
6 BDT ülkesinin liderlerinden Putin'e tebrik telefonu
6 BDT ülkesinin liderlerinden Putin'e tebrik telefonu
Sputnik Türkiye
Kremlin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderlerinin Rusya Devlet Başkanı... 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T13:29+0300
2024-03-18T13:29+0300
2024-03-18T13:29+0300
dünya
rusya
2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri
vladimir putin
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
tacikistan
özbekistan
azerbaycan
kazakistan
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'le telefonda görüşerek seçim tebriklerini kabul etti.Kremlin'in açıklamasında, "Liderler, Vladimir Putin'i devlet başkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı sıcak bir şekilde tebrik ederek, özellikle vatandaşların Rus liderin izlediği iç ve dış politikaya yönelik geniş desteğine ve oylama sırasındaki yüksek katılıma dikkat çekti ve devlet faaliyetlerinde başarılarının devamını diledi" ifadelerine yer verildi.Kremlin, görüşmelerde ikili ilişkilerdeki güncel konuların yanı sıra uluslararası gündemdeki bazı öne çıkan meselelerin de ele alındığını kaydetti.Rusya'daki devlet başkanlığı seçiminde oy pusulaların yüzde 99'dan fazlası sayılmış durumda. Elde edilen sonuca göre Rus lider Putin, yüzde 87.29'luk rekor oyla bir dönem daha görevine devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20240318/putini-kutlayan-cin-lideri-siden-istikrar-vurgusu-1081804490.html
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rusya, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, bağımsız devletler topluluğu (bdt), tacikistan, özbekistan, azerbaycan, kazakistan
rusya, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, bağımsız devletler topluluğu (bdt), tacikistan, özbekistan, azerbaycan, kazakistan
6 BDT ülkesinin liderlerinden Putin'e tebrik telefonu
Kremlin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçimdeki zaferinden dolayı arayarak tebrik ettiğini duyurdu.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'le telefonda görüşerek seçim tebriklerini kabul etti.
Kremlin'in açıklamasında, "Liderler, Vladimir Putin'i devlet başkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı sıcak bir şekilde tebrik ederek, özellikle vatandaşların Rus liderin izlediği iç ve dış politikaya yönelik geniş desteğine ve oylama sırasındaki yüksek katılıma dikkat çekti ve devlet faaliyetlerinde başarılarının devamını diledi" ifadelerine yer verildi.
Kremlin, görüşmelerde ikili ilişkilerdeki güncel konuların yanı sıra uluslararası gündemdeki bazı öne çıkan meselelerin de ele alındığını kaydetti.
Rusya'daki devlet başkanlığı seçiminde oy pusulaların yüzde 99'dan fazlası sayılmış durumda. Elde edilen sonuca göre Rus lider Putin, yüzde 87.29'luk rekor oyla bir dönem daha görevine devam edecek.