https://sputniknews.com.tr/20240318/18-mart-sehitleri-aniliyor-seyit-onbasi-ve-askerler-metroya-binip-cephedeki-durumu-anlatti---1081804782.html
18 Mart şehitleri anılıyor: Seyit Onbaşı ve askerler, metroya binip cephedeki durumu anlattı
18 Mart şehitleri anılıyor: Seyit Onbaşı ve askerler, metroya binip cephedeki durumu anlattı
Sputnik Türkiye
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, Bursa metrosuna binip Seyit Onbaşı ve Osmanlı askeri olarak giyinen tiyatrocular şehirde ilgiyle izlendi. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
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Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren illerin başında gelen Bursa'da tiyatro oyuncuları, 18 Mart'ı alışılandan farklı bir şekilde andı. Seyit Onbaşı ve silah arkadaşları olarak giyinen 4 asker, metroya binerek cephedeki durumu anlattı. Seyit Onbaşı'yı temsil eden oyuncu 215 kilogramlık top mermisini Bursa sokaklarında taşıdı. 'Gerçek kahramanları es geçmek istemedik'Ahmet Kurt’un yazdığı ve Keremay Ata’nın yönettiği gösteri, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Seyit Onbaşı'yı canlandıran Keremay Ata, "Bugün Şehreküstü’nde farkındalık yapmak istedik. Çanakkale’ye, Mecidiye Tabya’sına dikkat çekmek istedik. Çünkü yıllardır bizlere yabancıların dayatmış olduğu sanal kahramanlarla çocuklarımızı büyüttük. Hatta bizler de onlarla büyüdük. Ama gerçek kahramanları es geçtik. Seyit Onbaşı’nı Türkiye’nin 81 vilayetinde yaşayan evlatlarımıza anlatma kararı aldık. Gösteri sırasında ağlayan vatandaşlarımız oldu. Onlar ağladıkça bizlerin de yüreğinden bir şeyler koptu. Bu benim adıma bir fedakarlık değil, bir görev” diye konuştu.Öte yandan gösteride Çanakkale Savaşı’nda askerlerin neler yaşadığını anlatan Beyza Kurt ise, “Bu gösteriye çalışırken gözyaşlarımı tutamadım. ‘Gittiler, gördüler ve dönemediler’ dedik, evet dönemediler. Gösteride de geçtiği gibi, biz bu vatan içinde hür irademiz ile gezip dolaşabiliyorsak eğer, birileri zamanında nefeslerini bizler için feda ettiği için” şeklinde konuştu.En fazla şehit veren illerden biri Bursa Çanakkale Savaşları'nda kayıtlı olarak en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Bursa'dan 3737 şehit verilmesine karşılık, Balıkesir'den 2779, Konya'dan 2683, Kastamonu'dan 2425 ve Denizli'den 2195 şehit verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240318/18-mart-canakkale-zaferi-icin-turkiyenin-dort-bir-yaninda-torenler-duzenleniyor-1081801566.html
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18 mart, 18 mart çanakkale zaferi, bursa, tiyatro, şehit, osmanlı, türk, türk askeri, asker
18 mart, 18 mart çanakkale zaferi, bursa, tiyatro, şehit, osmanlı, türk, türk askeri, asker
18 Mart şehitleri anılıyor: Seyit Onbaşı ve askerler, metroya binip cephedeki durumu anlattı
13:49 18.03.2024 (güncellendi: 13:54 18.03.2024)
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, Bursa metrosuna binip Seyit Onbaşı ve Osmanlı askeri olarak giyinen tiyatrocular şehirde ilgiyle izlendi.
Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren illerin başında gelen Bursa'da tiyatro oyuncuları, 18 Mart'ı alışılandan farklı bir şekilde andı. Seyit Onbaşı ve silah arkadaşları olarak giyinen 4 asker, metroya binerek cephedeki durumu anlattı. Seyit Onbaşı'yı temsil eden oyuncu 215 kilogramlık top mermisini Bursa sokaklarında taşıdı.
'Gerçek kahramanları es geçmek istemedik'
Ahmet Kurt’un yazdığı ve Keremay Ata’nın yönettiği gösteri, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Seyit Onbaşı'yı canlandıran Keremay Ata, "Bugün Şehreküstü’nde farkındalık yapmak istedik. Çanakkale’ye, Mecidiye Tabya’sına dikkat çekmek istedik. Çünkü yıllardır bizlere yabancıların dayatmış olduğu sanal kahramanlarla çocuklarımızı büyüttük. Hatta bizler de onlarla büyüdük. Ama gerçek kahramanları es geçtik. Seyit Onbaşı’nı Türkiye’nin 81 vilayetinde yaşayan evlatlarımıza anlatma kararı aldık. Gösteri sırasında ağlayan vatandaşlarımız oldu. Onlar ağladıkça bizlerin de yüreğinden bir şeyler koptu. Bu benim adıma bir fedakarlık değil, bir görev” diye konuştu.
Öte yandan gösteride Çanakkale Savaşı’nda askerlerin neler yaşadığını anlatan Beyza Kurt ise, “Bu gösteriye çalışırken gözyaşlarımı tutamadım. ‘Gittiler, gördüler ve dönemediler’ dedik, evet dönemediler. Gösteride de geçtiği gibi, biz bu vatan içinde hür irademiz ile gezip dolaşabiliyorsak eğer, birileri zamanında nefeslerini bizler için feda ettiği için” şeklinde konuştu.
En fazla şehit veren illerden biri
Bursa Çanakkale Savaşları'nda kayıtlı olarak en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Bursa'dan 3737 şehit verilmesine karşılık, Balıkesir'den 2779, Konya'dan 2683, Kastamonu'dan 2425 ve Denizli'den 2195 şehit verildi.