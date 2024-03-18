https://sputniknews.com.tr/20240318/18-mart-canakkale-zaferi-icin-tarihi-beyazit-kulesine-turk-bayragi-yansitildi-1081819660.html
18 Mart Çanakkale Zaferi için Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı
18 Mart Çanakkale Zaferi için Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı
Sputnik Türkiye
Tarihi Beyazıt Kulesi’ne 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünde ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-18T21:04+0300
2024-03-18T21:04+0300
2024-03-18T22:10+0300
türkiye
18 mart çanakkale zaferi
türk bayrağı
iletişim başkanlığı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101449/46/1014494661_0:0:1028:579_1920x0_80_0_0_9142b5eb36aed77301c7b209be6d2aa7.jpg
Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü vesilesiyle Tarihi Beyazıt Kulesi akşam saatlerinde ışıklandırıldı. Işık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılan kule görsel şölen oluşturdu.
https://sputniknews.com.tr/20240318/18-mart-canakkale-zaferi-icin-turkiyenin-dort-bir-yaninda-torenler-duzenleniyor-1081801566.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101449/46/1014494661_0:0:1028:771_1920x0_80_0_0_66d3757470f2518cdd85a8d25bc00f8c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
18 mart çanakkale zaferi, türk bayrağı, iletişim başkanlığı
18 mart çanakkale zaferi, türk bayrağı, iletişim başkanlığı
18 Mart Çanakkale Zaferi için Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı
21:04 18.03.2024 (güncellendi: 22:10 18.03.2024)
Tarihi Beyazıt Kulesi’ne 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünde ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.
Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü vesilesiyle Tarihi Beyazıt Kulesi akşam saatlerinde ışıklandırıldı.
Işık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılan kule görsel şölen oluşturdu.