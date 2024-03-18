https://sputniknews.com.tr/20240318/18-mart-canakkale-zaferi-icin-tarihi-beyazit-kulesine-turk-bayragi-yansitildi-1081819660.html

18 Mart Çanakkale Zaferi için Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi için Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı

Sputnik Türkiye

Tarihi Beyazıt Kulesi’ne 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünde ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı. 18.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

18 mart çanakkale zaferi

türk bayrağı

iletişim başkanlığı

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Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü vesilesiyle Tarihi Beyazıt Kulesi akşam saatlerinde ışıklandırıldı. Işık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılan kule görsel şölen oluşturdu.

https://sputniknews.com.tr/20240318/18-mart-canakkale-zaferi-icin-turkiyenin-dort-bir-yaninda-torenler-duzenleniyor-1081801566.html

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Sputnik Türkiye

18 mart çanakkale zaferi, türk bayrağı, iletişim başkanlığı