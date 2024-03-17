Zaharova: Batı'nın Rusya seçimlerini baltalama girişimleri başarısız oldu
© Sputnik / Станислав КрасильниковMariya Zaharova
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı'nın Ruslara yönelik tehdit ve baskı girişimlerinin başarısız olduğunu, yurtdışındaki vatandaşların aktif bir şekilde oy kullandığını söyledi.
YouTube'da 'Solovyev Live' kanalına konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Onlar (Batılı ülkeler) hiçbir şeyin işe yaramadığını anladılar. Tehditler işe yaramadı, insanları korkutmak işe yaramadı, lojistik önlemler işe yaramadı. Her şeye rağmen insanlar (sandığa) gitti. Örneğin Tayland'da olduğu gibi, insanlar sadece oy vermek için güneşin altında birkaç saat sıcakta durmaya hazırdı" dedi.
Batı'nın Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasına müdahale etme girişimlerinin eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde olduğunu kaydeden Zaharova, Rusya'daki seçim sonuçlarının onlarca yıldır Batı'yı tatmin etmediğinin altını çizdi.
Batı'nın kendi istediği sonucun alınamadığı tüm seçimlere karşı aynı tavrı sergilediklerine dikkat çeken Rus yetkili, "Eğer kendileri açısından istenen bir sonuç alınamazsa, o zaman geniş çaplı bir zulüm ve seçimlere yönelik karalama kampanyası düzenleniyorlar" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya'da ve yurtdışında devlet başkanlığı seçimleri düzenleme planları tartışılmaya başlandığında, Batı'dan ne tür bir öfke ve nefretle karşılaşacaklarını anladıklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Batı'nın Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasına müdahale etme girişimlerinin eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde olduğunu kaydeden Zaharova, Rusya'daki seçim sonuçlarının onlarca yıldır Batı'yı tatmin etmediğinin altını çizdi.
Batı'nın kendi istediği sonucun alınamadığı tüm seçimlere karşı aynı tavrı sergilediklerine dikkat çeken Rus yetkili, "Eğer kendileri açısından istenen bir sonuç alınamazsa, o zaman geniş çaplı bir zulüm ve seçimlere yönelik karalama kampanyası düzenleniyorlar" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya'da ve yurtdışında devlet başkanlığı seçimleri düzenleme planları tartışılmaya başlandığında, Batı'dan ne tür bir öfke ve nefretle karşılaşacaklarını anladıklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yurtdışında seçimleri düzenlemeye değmeyeceğini düşünenler vardı. Ancak bunu uygulamaya karar verenlerin ne kadar haklı çıktığına bir bakın. Her şeye rağmen Rusya'daki seçimlere kaç kişinin geldiğini ve katıldığını görüyorsunuz."