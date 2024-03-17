https://sputniknews.com.tr/20240317/rusya-merkez-secim-komisyonundan-batiya-tesekkur-mesaji-1081770926.html
Rusya Merkez Seçim Komisyonu’ndan Batı’ya teşekkür mesajı
Rusya Merkez Seçim Komisyonu’ndan Batı’ya teşekkür mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerine katılımın yüksek olmasından dolayı Batı'ya teşekkür etti. 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T18:01+0300
2024-03-17T18:01+0300
2024-03-17T18:05+0300
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2018 başkanlık seçimlerine kıyasla katılımdaki rekor artışı değerlendiren Pamfilova, konuşmasında, “Batı'ya teşekkür etmek istiyorum, bizi bir araya getirdi. Şimdi birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Onlar bize ne kadar baskı yaparsa biz de o kadar karşılık veriyoruz” ifadelerini kullandı.Seçime rekor katılımMerkez Seçim Komisyonu verilerine göre, bu yılki devlet başkanlığı seçimlerine katılım oranı saat 16.00 itibariyle yüzde 71’e yaklaştı.Rusya'da başkanlık seçimlerine katılım oranının daha önce hiçbir zaman yüzde 70'e ulaşmadığı bilinirken, iki turlu olarak yapılan 1996 başkanlık seçimlerinde ilk turda katılım oranı yüzde 69.8, ikinci turda ise yüzde 69.4 olmuştu.2008'de bu oran yüzde 69'un üzerinde olurken, 2012'de ise katılım oranı yüzde 65.3'te kaldı.Mart 2018’deki devlet başkanlığı seçimlerinde ise oylamaya 73.6 milyondan fazla Rus seçmen katılmış, katılım oranı yüzde 67.47 ile daha önceki tahminlerin üzerinde gerçekleşmişti.2018 yılındaki seçimleri, oyların yüzde 76.69’unu alarak kazanan Rusya Devlet Başkanı Putin, 2012 yılındaki seçimlerde ise tüm oyların yüzde 63.6'sına sahip olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240317/rusya-baskanlik-secimlerine-katilim-yuzde-55i-asti-1081761364.html
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu’ndan Batı’ya teşekkür mesajı
18:01 17.03.2024 (güncellendi: 18:05 17.03.2024)
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerine katılımın yüksek olmasından dolayı Batı'ya teşekkür etti.
2018 başkanlık seçimlerine kıyasla katılımdaki rekor artışı değerlendiren Pamfilova, konuşmasında, “Batı'ya teşekkür etmek istiyorum, bizi bir araya getirdi. Şimdi birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Onlar bize ne kadar baskı yaparsa biz de o kadar karşılık veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, bu yılki devlet başkanlığı seçimlerine katılım oranı saat 16.00 itibariyle yüzde 71’e yaklaştı.
Rusya'da başkanlık seçimlerine katılım oranının daha önce hiçbir zaman yüzde 70'e ulaşmadığı bilinirken, iki turlu olarak yapılan 1996 başkanlık seçimlerinde ilk turda katılım oranı yüzde 69.8, ikinci turda ise yüzde 69.4 olmuştu.
2008'de bu oran yüzde 69'un üzerinde olurken, 2012'de ise katılım oranı yüzde 65.3'te kaldı.
Mart 2018’deki devlet başkanlığı seçimlerinde ise oylamaya 73.6 milyondan fazla Rus seçmen katılmış, katılım oranı yüzde 67.47 ile daha önceki tahminlerin üzerinde gerçekleşmişti.
2018 yılındaki seçimleri, oyların yüzde 76.69’unu alarak kazanan Rusya Devlet Başkanı Putin, 2012 yılındaki seçimlerde ise tüm oyların yüzde 63.6'sına sahip olmuştu.