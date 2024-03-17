https://sputniknews.com.tr/20240317/rus-ordusu-zaporojyenin-mirnoye-koyunde-kontrolu-ele-gecirdi-1081766153.html
Rus ordusu, Zaporojye'nin Mirnoye köyünde kontrolü ele geçirdi
Rus ordusu, Zaporojye'nin Mirnoye köyünde kontrolü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda Zaporojye Bölgesi'nin Mirnoye köyünün özgürleştirildiğini duyurdu. 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T14:00+0300
2024-03-17T14:00+0300
2024-03-17T14:46+0300
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Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubu, başarılı taarruz faaliyetleri sonucunda Zaporojye Bölgesi'nin Mirnoye köyünü ele geçirdi ve düşman güçlerinin 1 karşı saldırısını akamete uğrattı. Ukrayna ordusu, bu yönde 120 askerini yitirdi.Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubu, Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı güçleri hava ve topçu birlikleriyle koordineli bir şekilde ateş altına alırken 3 karşı saldırıyı püskürttü ve 90 askeri etkisiz hale getirdi.Belgorod yönünde Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının Rusya'nın sınır bölgelerine sızma ve saldırma girişimlerinin tamamının başarıyla bastırıldığını kaydeden Savunma Bakanlığı, bu yönde son 24 saat içinde 65 Ukrayna askerinin ölü olarak ele geçirildiğini aktardı.Donetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek Ukraynalı birliklere yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Ukrayna tarafı, çatışmalar sonucunda 200 askerini kaybetti.Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı bölgeleri vurdu. Düşmanın 9 karşı saldırısı püskürtülürken 380 Ukrayna askeri imha edildi.Herson yönünde 'Dinyeper' askeri grubu, Ukraynalı militanlara yönelik atışlar sonucunda 40'tan fazla kişiyi etkisiz hale getirdi. Son 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ait insansız hücumbotların toplanma ve test alanları, IRIS-T uçaksavar füze sistemi birliğinin Odessa Bölgesi'ndeki geçici konuşlanma noktası, Çernigov Bölgesi'nin Priluki yerleşiminde bulunan İHA imalat ve eğitim merkezi, 168 İHA, 23 Çek yapımı Vampire roketi ve S-200 güdümlü füzesi de imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240317/rusya-baskanlik-secimlerine-katilim-yuzde-55i-asti-1081761364.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, zaporojye, vladimir zelenskiy, vladimir putin
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, zaporojye, vladimir zelenskiy, vladimir putin
Rus ordusu, Zaporojye'nin Mirnoye köyünde kontrolü ele geçirdi
14:00 17.03.2024 (güncellendi: 14:46 17.03.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda Zaporojye Bölgesi'nin Mirnoye köyünün özgürleştirildiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubu, başarılı taarruz faaliyetleri sonucunda Zaporojye Bölgesi'nin Mirnoye köyünü ele geçirdi ve düşman güçlerinin 1 karşı saldırısını akamete uğrattı. Ukrayna ordusu, bu yönde 120 askerini yitirdi.
Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubu, Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı güçleri hava ve topçu birlikleriyle koordineli bir şekilde ateş altına alırken 3 karşı saldırıyı püskürttü ve 90 askeri etkisiz hale getirdi.
Belgorod yönünde Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının Rusya'nın sınır bölgelerine sızma ve saldırma girişimlerinin tamamının başarıyla bastırıldığını kaydeden Savunma Bakanlığı, bu yönde son 24 saat içinde 65 Ukrayna askerinin ölü olarak ele geçirildiğini aktardı.
Donetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek Ukraynalı birliklere yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Ukrayna tarafı, çatışmalar sonucunda 200 askerini kaybetti.
Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı bölgeleri vurdu. Düşmanın 9 karşı saldırısı püskürtülürken 380 Ukrayna askeri imha edildi.
Herson yönünde 'Dinyeper' askeri grubu, Ukraynalı militanlara yönelik atışlar sonucunda 40'tan fazla kişiyi etkisiz hale getirdi.
Son 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ait insansız hücumbotların toplanma ve test alanları, IRIS-T uçaksavar füze sistemi birliğinin Odessa Bölgesi'ndeki geçici konuşlanma noktası, Çernigov Bölgesi'nin Priluki yerleşiminde bulunan İHA imalat ve eğitim merkezi, 168 İHA, 23 Çek yapımı Vampire roketi ve S-200 güdümlü füzesi de imha edildi.