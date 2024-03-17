https://sputniknews.com.tr/20240317/muharrem-inceden-oguzhan-ugura-beni-harcadi-1081768696.html
Muharrem İnce'den Oğuzhan Uğur'a: 'Beni harcadı'
Muharrem İnce'den Oğuzhan Uğur'a: 'Beni harcadı'
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'a yönelik 'Çok izlettirmek uğruna beni harcadı' eleştirisinde bulundu. 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T17:16+0300
2024-03-17T17:16+0300
2024-03-17T17:22+0300
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muharrem ince
oğuzhan uğur
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Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce programla ilgili eleştirilerde bulundu. Geçen yıl katıldığı programla ilgili hazırlanan fragman nedeniyle imajının yıprandığını iddia eden İnce, Oğuzhan Uğur'a yönelik 'Çok izlettirmek uğruna beni harcadı' ifadelerini kullandı. Muharrem İnce, "Tamamını izleselerdi bana hak vereceklerdi ama tanıtımı berbat etti her şeyi. Doğru bir şey yapmadı yani. Çok izlettirmek uğruna beni harcadı" dedi. Memleket Partisi lideri İnce'nin yayın sırasında sorulara sinirlenip sesini yükselttiği anlar sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230827/oguzhan-ugur-programinda-robot-sophiayi-konuk-etti-ikili-arasinda-polemik-yasandi-1074969023.html
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Muharrem İnce'den Oğuzhan Uğur'a: 'Beni harcadı'
17:16 17.03.2024 (güncellendi: 17:22 17.03.2024)
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'a yönelik 'Çok izlettirmek uğruna beni harcadı' eleştirisinde bulundu.
Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce programla ilgili eleştirilerde bulundu.
Geçen yıl katıldığı programla ilgili hazırlanan fragman nedeniyle imajının yıprandığını iddia eden İnce, Oğuzhan Uğur'a yönelik 'Çok izlettirmek uğruna beni harcadı' ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, "Tamamını izleselerdi bana hak vereceklerdi ama tanıtımı berbat etti her şeyi. Doğru bir şey yapmadı yani. Çok izlettirmek uğruna beni harcadı" dedi.
Memleket Partisi lideri İnce'nin yayın sırasında sorulara sinirlenip sesini yükselttiği anlar sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.