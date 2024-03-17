https://sputniknews.com.tr/20240317/muharrem-inceden-oguzhan-ugura-beni-harcadi-1081768696.html

Muharrem İnce'den Oğuzhan Uğur'a: 'Beni harcadı'

Muharrem İnce'den Oğuzhan Uğur'a: 'Beni harcadı'

Sputnik Türkiye

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'a yönelik 'Çok izlettirmek uğruna beni harcadı' eleştirisinde bulundu. 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T17:16+0300

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türkiye

muharrem ince

oğuzhan uğur

mevzular açık mikrofon

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Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce programla ilgili eleştirilerde bulundu. Geçen yıl katıldığı programla ilgili hazırlanan fragman nedeniyle imajının yıprandığını iddia eden İnce, Oğuzhan Uğur'a yönelik 'Çok izlettirmek uğruna beni harcadı' ifadelerini kullandı. Muharrem İnce, "Tamamını izleselerdi bana hak vereceklerdi ama tanıtımı berbat etti her şeyi. Doğru bir şey yapmadı yani. Çok izlettirmek uğruna beni harcadı" dedi. Memleket Partisi lideri İnce'nin yayın sırasında sorulara sinirlenip sesini yükselttiği anlar sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230827/oguzhan-ugur-programinda-robot-sophiayi-konuk-etti-ikili-arasinda-polemik-yasandi-1074969023.html

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