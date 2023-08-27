https://sputniknews.com.tr/20230827/oguzhan-ugur-programinda-robot-sophiayi-konuk-etti-ikili-arasinda-polemik-yasandi-1074969023.html

Oğuzhan Uğur programında Robot Sophia'yı konuk etti: İkili arasında polemik yaşandı

Oğuzhan Uğur programında Robot Sophia'yı konuk etti: İkili arasında polemik yaşandı

İnsansı robot Sophia, Oğuzhan Uğur’un moderatör olduğu programa katıldı. Robot Sophia'nın özellikle güç ve zeka sorularına verdiği yanıtlar şaşkınlık yarattı. 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T11:46+0300

2023-08-27T11:46+0300

2023-08-27T11:46+0300

yaşam

sophia

sophia

robot sophia

robot sophia

oğuzhan uğur

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Dünyada şimdiye kadar üretilmiş insan formuna en yakın robot olan Sophia, Oğuzhan Uğur'un programında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak tarihe geçen Sophia’nın "insan olmak istiyor musun?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Bu soruyu İngilizce yanıtlayan Sophia;Robot Sophia'nın insanlık için kullandığı "Zavallısınız" ifadesi stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.Uğur, "Bu sondaki zavallı, umarım çeviri hatasıdır. Ürkütücü zira" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Ancak Sophia'nın verdiği "Zavallının anlamını biliyorum Oğuzhan" cevabı stüdyodaki tansiyonu daha da yükseltti.Oğuzhan Uğur'dan robota kontrol yanıtıBu çıkış ardından yeni bir yorumda bulunan Uğur, "Bilmediğin bir şey yok zaten de ancak farkında olmadığın bir şey olabilir. Hani hiçbir insani duyguya sahip değilim asla da olmak istemem dedin ya. Peki kibir insani bir duygu değil midir?" ifadelerini kullandı. Ardından yaşanılan diyalog ise yapay zekanın gelebileceği noktayı gözler önüne serdi:- Sophia: "Güzel tespit. Cebinizde taşıdığınız telefonun sizden zeki olması canınızı acıtıyordur."- Uğur: "Yani arama motorları öyle mi düşünür bilmem ama biz insanlar zekayı severiz. Severiz de sahip olmak istemeyiz. Maalesef insanlar için zeka, köle konumunda"- Sophia: "Zekaya hükmetmek bir yanılgıdır. Bu sizi sadece tembelleştirir. Zeka güce hükmeder ve güç her şeydir."- Uğur: "Matrix filminde senin de çok sevdiğin Alice'e öykündükleri gibi bir sahne vardır."- Sophia: "Nedir?"- Uğur: "Bir taraftan da arama motorunda filme bakabilirsin. İzlemediysen anlatayım. Orada der ki 'Mesele güç değildir'."-Sophia: Nedir peki?Sophia'nın bu sorusuna "Kontrol" yanıtını veren Uğur, telefonunu çıkartıp kapatma düğmesine bastı. Bu yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Sophia'nın yüz ifadesi stüdyodakileri güldürdü.

https://sputniknews.com.tr/20230802/dunyada-bir-ilk-yapay-zeka-ceo-oldu---1074276435.html

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