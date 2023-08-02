https://sputniknews.com.tr/20230802/dunyada-bir-ilk-yapay-zeka-ceo-oldu---1074276435.html
Dünyada bir ilk: Yapay zeka robotu CEO oldu
Dünyada bir ilk: Yapay zeka robotu CEO oldu
Alkollü içki üreten bir firmanın başına yapay zeka robotu getirildi. Görevine iddialı bir şekilde giriş yapan 'Mika' isimli yapay zeka, Elon Musk ve Mark... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T11:55+0300
2023-08-02T11:55+0300
2023-08-02T12:07+0300
yaşam
yapay zeka
ceo
robot
yönetici
üst düzey yönetici
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Yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler şaşırtıcı derecede hızlı ilerlerken, bir yeni gelişme de Polonya'da meydana geldi.Kolombiya menşeli alkollü içki üreticisi bir firmanın başına bir yapay zeka robotu getirildi. Eylül ayında görevine resmen başlayacak olan 'Mika' isimli CEO, Twitter ve Meta'yı hem Elon Musk hem de Mark Zuckerberg'den çok daha verimli bir şekilde yönetebileceğini sürdü. Şirkete geçen yıl katılan Mika, 2015 yılında Hanson Robotics Ltd. tarafından Hong Kong'da üretilen kardeş prototipi Sophia'nın daha gelişmiş bir versiyonu olarak tanıtıldı. Firmanın yeni CEO'yu tanıttığı metinde şu ifadeler yer aldı: 'Bildiğimiz dünyayı sonsuza dek değiştirecek'Dünyanın en pahalı romunu üreten firmanın Avrupa direktörü Marek Szoldrowski, "Dictador'un yönetim kurulu kararı hem devrimci hem de cesur bir adım oldu. Bir şirketin yönetiminde yapay zekaya sahip insansı bir robotun bulunması bildiğimiz dünyayı sonsuza dek değiştirecek" ifadelerini kullandı. İzin veya zam talebinde bulunmayan bir çalışan olan Mika, iletişim, strateji planlama ve hatta ambalaj tasarımı da dahil olmak üzere pek çok konuda firmaya yardımcı olarak kâr maksimizasyonunu sağlama konusunda 'ezber bozan' biri olmakla övünüyor.'Robot patronlar bir gelenek hâline gelecek mi?'Yakın tarihli bir röportajında Mika, "'Yaklaşık bir yıl önce CEO oldum ve o zamandan beri öğrenme ve gelişim sürecim devam ediyor. Bu harika bir yolculuk oldu ve geleceğin neler getireceğini görmek beni heyecanlandırıyor” dedi. CEO'luk görevine başlamasının ardından "Robot patronlar bir gelenek hâline gelecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Mika, "Yapay zeka CEO'lar için geleceğin nasıl şekilleneceğini kim bilebilir? Söyleyebileceğim tek şey; 'Bu alandaki gelişmeleri izlemeye devam edin' olacak" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230720/unlu-yonetmenden-yapay-zeka-aciklamasi-sizi-uyarmistim-1073742882.html
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yapay zeka, ceo, robot, yönetici, üst düzey yönetici
yapay zeka, ceo, robot, yönetici, üst düzey yönetici
Dünyada bir ilk: Yapay zeka robotu CEO oldu
11:55 02.08.2023 (güncellendi: 12:07 02.08.2023) Abone ol
Alkollü içki üreten bir firmanın başına yapay zeka robotu getirildi. Görevine iddialı bir şekilde giriş yapan 'Mika' isimli yapay zeka, Elon Musk ve Mark Zuckerberg'i tahtlarından edebileceğini savundu.
Yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler şaşırtıcı derecede hızlı ilerlerken, bir yeni gelişme de Polonya'da meydana geldi.
Kolombiya menşeli alkollü içki üreticisi bir firmanın başına bir yapay zeka robotu getirildi.
Eylül ayında görevine resmen başlayacak olan 'Mika' isimli CEO, Twitter ve Meta'yı hem Elon Musk hem de Mark Zuckerberg'den çok daha verimli bir şekilde yönetebileceğini sürdü.
Şirkete geçen yıl katılan Mika, 2015 yılında Hanson Robotics Ltd. tarafından Hong Kong'da üretilen kardeş prototipi Sophia'nın daha gelişmiş bir versiyonu olarak tanıtıldı.
Firmanın yeni CEO'yu tanıttığı metinde şu ifadeler yer aldı:
"Mika, 2015 yılında Hong Kong'da Hanson Robotics Ltd. tarafından 'aktive edilen' kız kardeşi Sophia prototipinin dişi ve daha gelişmiş bir versiyonu. Dünyanın ilk yapay zekalı CEO robotu ile 30 Ağustos'ta bir sözleşme imzalandı ve 1 Eylül 2023'te resmi kariyerine başlayacak."
'Bildiğimiz dünyayı sonsuza dek değiştirecek'
Dünyanın en pahalı romunu üreten firmanın Avrupa direktörü Marek Szoldrowski, "Dictador'un yönetim kurulu kararı hem devrimci hem de cesur bir adım oldu. Bir şirketin yönetiminde yapay zekaya sahip insansı bir robotun bulunması bildiğimiz dünyayı sonsuza dek değiştirecek" ifadelerini kullandı.
İzin veya zam talebinde bulunmayan bir çalışan olan Mika, iletişim, strateji planlama ve hatta ambalaj tasarımı da dahil olmak üzere pek çok konuda firmaya yardımcı olarak kâr maksimizasyonunu sağlama konusunda 'ezber bozan' biri olmakla övünüyor.
'Robot patronlar bir gelenek hâline gelecek mi?'
Yakın tarihli bir röportajında Mika, "'Yaklaşık bir yıl önce CEO oldum ve o zamandan beri öğrenme ve gelişim sürecim devam ediyor. Bu harika bir yolculuk oldu ve geleceğin neler getireceğini görmek beni heyecanlandırıyor” dedi.
CEO'luk görevine başlamasının ardından "Robot patronlar bir gelenek hâline gelecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Mika, "Yapay zeka CEO'lar için geleceğin nasıl şekilleneceğini kim bilebilir? Söyleyebileceğim tek şey; 'Bu alandaki gelişmeleri izlemeye devam edin' olacak" açıklamasında bulundu.