https://sputniknews.com.tr/20230720/unlu-yonetmenden-yapay-zeka-aciklamasi-sizi-uyarmistim-1073742882.html

Ünlü yönetmenden 'yapay zeka' açıklaması: Sizi uyarmıştım

Ünlü yönetmenden 'yapay zeka' açıklaması: Sizi uyarmıştım

'Titanic', 'Avatar' ve 'Terminatör' gibi başyapıt haline gelmiş filmlerin yönetmeni James Cameron, yapay zekanın insanlık için 'nükleer bir tehdit'... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T10:14+0300

2023-07-20T10:14+0300

2023-07-20T10:27+0300

yaşam

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tehdit

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Oscar ödüllü Kanadalı yönetmen James Cameron, CTV News'e verdiği demeçte, yapay zekanın gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cameron, 1984 yapımı bilimkurgu filmi 'Terminatör'ün 'yapay zekanın tehlikeleri' hakkında bir uyarı işlevi görmesi gerektiğini ve gelişmekte olan bu teknolojinin silahlandırılmasının 'feci sonuçlara yol açabileceğini' savundu.Ünlü yönetmene, yapay zekanın bir gün bazı endüstri liderlerinin bile dile getirdiği bir korku olan 'insanlığın yok oluşunu' getirebileceğine inanıp inanmadığı soruldu.Bunun üzerine, “Bu konudaki endişeleri kesinlikle paylaşıyorum. Sizi 1984'te uyarmıştım fakat beni dinlemediniz” diyen Cameron, 'Skynet' olarak bilinen akıllı bir süper bilgisayar tarafından yaratılan bir sibernetik suikastçıyı konu alan 'Terminatör' filmine atıfta bulundu.'En büyük tehlike'"Yapay zekanın silah haline getirilmesi en büyük tehlike" uyarısında bulunan yönetmen, "Yapay zeka ile bir nükleer silahlanma yarışına gireceğimizi düşünüyorum. Ve 'eğer biz yapmazsak başkaları yapacak' düşüncesiyle yarış daha da tırmanacak" ifadelerini kullandı. Cameron, yapay zekanın 'savaş alanına konuşlandırılması' durumunda bilgisayarların, insanların müdahale edemeyeceği kadar hızlı hareket edebileceğini belirterek, böyle bir teknolojinin barış görüşmeleri veya ateşkes için zaman bırakmayacağını savundu.Nükleer savaş senaryosu ve 'dünyanın sonu'Oscar'lı yönetmen, "Olası bir nükleer savaşa durumunda esas politika, gerilimin tırmanmasını önlemektir. Yapay zekanın böyle bir senaryoda bu yolu izleyeceğini sanmıyorum" diye ekledi. Öte yandan, Cameron geçmişte de benzer uyarılar yaparak yapay zekanın 'harika olabileceğini' ancak aynı zamanda 'kelimenin tam anlamıyla dünyanın sonunu getirebileceğini' söylemişti. Hatta 68 yaşındaki sinema ustası, "Bir yapay zeka dünyayı ele geçirmiş ve zaten manipüle ediyor olabilir ama biz bunu henüz bilmiyoruz" diyecek kadar ileri gitmiş ve duyarlı bilgisayarların 'her şey üzerinde tam kontrolü ele geçirmiş olabileceğini' öne sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230719/bm-guvenlik-konseyinde-ilk-kez-yapay-zeka-konulu-oturum-1073690401.html

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david cameron, yapay zeka, nükleer, nükleer silah, tehdit