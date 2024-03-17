https://sputniknews.com.tr/20240317/meteorolojiden-6-il-icin-uyari-yarin-basliyor-1081771642.html
Meteoroloji'den 6 il için uyarı: Yarın başlıyor
Meteoroloji'den 6 il için uyarı: Yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa için pazartesi günü başlamak üzere sağanak yağış uyarısında bulundu. 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T18:18+0300
2024-03-17T18:18+0300
2024-03-17T18:18+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman illeri ile Şanlıurfa’nın doğusu, Siirt’in batısı ve Şırnak’ın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.Ayrıca Siirt’in doğusunda (Pervari), Şırnak’ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap), Batman’ın kuzeyinde (Sason) ve Diyarbakır’ın kuzeyinde (Kulp) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada, salı günü sabah saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240317/muharrem-inceden-oguzhan-ugura-beni-harcadi-1081768696.html
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son hava durumu, hava tahmini, sağanak yağış, meteoroloji uyarı
son hava durumu, hava tahmini, sağanak yağış, meteoroloji uyarı
Meteoroloji'den 6 il için uyarı: Yarın başlıyor
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa için pazartesi günü başlamak üzere sağanak yağış uyarısında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman illeri ile Şanlıurfa’nın doğusu, Siirt’in batısı ve Şırnak’ın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Ayrıca Siirt’in doğusunda (Pervari), Şırnak’ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap), Batman’ın kuzeyinde (Sason) ve Diyarbakır’ın kuzeyinde (Kulp) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, salı günü sabah saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.