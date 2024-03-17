https://sputniknews.com.tr/20240317/meteorolojiden-6-il-icin-uyari-yarin-basliyor-1081771642.html

Meteoroloji'den 6 il için uyarı: Yarın başlıyor

Meteoroloji'den 6 il için uyarı: Yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa için pazartesi günü başlamak üzere sağanak yağış uyarısında bulundu. 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T18:18+0300

2024-03-17T18:18+0300

2024-03-17T18:18+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman illeri ile Şanlıurfa’nın doğusu, Siirt’in batısı ve Şırnak’ın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.Ayrıca Siirt’in doğusunda (Pervari), Şırnak’ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap), Batman’ın kuzeyinde (Sason) ve Diyarbakır’ın kuzeyinde (Kulp) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada, salı günü sabah saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

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