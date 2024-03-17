https://sputniknews.com.tr/20240317/kirsehirde-yolcu-otobusu-yan-yatti-15-yarali-1081763334.html
Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
Sputnik Türkiye
Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsünün yan yatmasıyla meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T10:00+0300
2024-03-17T10:00+0300
2024-03-17T10:00+0300
türkiye
kaza
kaza sebebi
otobüs
kırşehir
ankara
yaralı
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Edinilen bilgilere göre Ankara'dan yola çıkan otobüs, Kırşehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak kaza yaptı. Kazada, sürücüyle birlikte 15 kişi hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili karayolu üzerinde polis güvenlik tedbirleri alarak trafik kontrollü şekilde verildi.Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20240315/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-ani-paylasimi-ortaya-cikti-1081708138.html
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kaza, kaza sebebi, otobüs, kırşehir, ankara, yaralı
kaza, kaza sebebi, otobüs, kırşehir, ankara, yaralı
Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsünün yan yatmasıyla meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Ankara'dan yola çıkan otobüs, Kırşehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak kaza yaptı. Kazada, sürücüyle birlikte 15 kişi hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili karayolu üzerinde polis güvenlik tedbirleri alarak trafik kontrollü şekilde verildi.
Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.