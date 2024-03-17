https://sputniknews.com.tr/20240317/kirsehirde-yolcu-otobusu-yan-yatti-15-yarali-1081763334.html

Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı

Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı

Sputnik Türkiye

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsünün yan yatmasıyla meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T10:00+0300

2024-03-17T10:00+0300

2024-03-17T10:00+0300

türkiye

kaza

kaza sebebi

otobüs

kırşehir

ankara

yaralı

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Edinilen bilgilere göre Ankara'dan yola çıkan otobüs, Kırşehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak kaza yaptı. Kazada, sürücüyle birlikte 15 kişi hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili karayolu üzerinde polis güvenlik tedbirleri alarak trafik kontrollü şekilde verildi.Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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türkiye

kırşehir

ankara

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kaza, kaza sebebi, otobüs, kırşehir, ankara, yaralı