https://sputniknews.com.tr/20240317/istanbul-baskonsolosu-buravov-secim-guvenligi-icin-turk-tarafiyla-istisare-halindeyiz-1081765565.html

İstanbul Başkonsolosu Buravov: Seçim güvenliği için Türk tarafıyla istişare halindeyiz

İstanbul Başkonsolosu Buravov: Seçim güvenliği için Türk tarafıyla istişare halindeyiz

Sputnik Türkiye

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, başkonsoloslukta oy verme işleminin saat 08:00'de başladığını ve saat 10:00 itibarıyla 200'den fazla kişinin oy... 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T13:06+0300

2024-03-17T13:06+0300

2024-03-17T13:06+0300

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rusya istanbul konsolosluğu

andrey buravov

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Sputnik'e konuşan Buravov, "Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kurulan seçim merkezimizde oy verme işlemi beklendiği gibi sabah saat 08:00'de başladı. Seçim merkezini Rusya marşı ile açtık. Daha saat 08:00'den önce ilk seçmenler toplanmaya başladı. Saat tam 08:00'de oy verme işlemine başladık. Saat 10:00'da 200'den fazla kişi oy kullandı" dedi.Yaklaşık 2 bin kişinin başkonsolosluktaki seçim merkezinde oy kullanmak için önceden çevrimiçi kayıt yaptırdığını anlatan Buravov, dolayısıyla bu sayıda kişinin sandığa gelmesini beklediklerini kaydetti.Ön kayıt zorunlu olmadığı için bu sayının artabileceğini de dışlamayan Buravov, "Doğrudan buraya gelip oy pusulası alacak olanlar da seçimlerini yapabilecek. Bu seçim çok önemli zira artık ciddi bir dış baskıyla karşı karşıya olan ülkemizin geleceğinden bahsediyoruz" diye konuştu.'Provokasyona karşı her türlü önlem alındı'Güvenlik meselesine de değinen Buravov, seçmenlerin ve seçim komisyonu üyelerinin güvenliğinin sağlanması için olası provokasyonların ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli her türlü önlemin alındığını belirtti.Rus Başkonsolos, "Bu anlamda, Türk kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle çok yakın ve olumlu yapıcı etkileşimi istişare ediyor, vatandaşlarımızın ifade özgürlüğünü etkileyecek herhangi bir provokatif eylem olasılığını ortadan kaldırmak için gerekli tüm güvenlik düzeyini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240317/baskanlik-secimi-devam-ediyor-rusya-vatandaslari-istanbul-ankara-ve--1081764256.html

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rusya, başkanlık, başkanlık seçimleri, vladimir putin, istanbul, rusya istanbul konsolosluğu, andrey buravov