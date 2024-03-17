https://sputniknews.com.tr/20240317/baskanlik-secimi-devam-ediyor-rusya-vatandaslari-istanbul-ankara-ve--1081764256.html

Başkanlık seçimi devam ediyor: Rusya vatandaşları İstanbul, Ankara ve Antalya'da oy kullandı

Başkanlık seçimi devam ediyor: Rusya vatandaşları İstanbul, Ankara ve Antalya'da oy kullandı

Sputnik Türkiye

Rusya başkanlık seçimleri devam ederken, Türkiye'de ikamet eden Rusya vatandaşlarının da aktif olarak seçime katıldıkları gözlemlendi. 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T11:25+0300

2024-03-17T11:25+0300

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Rusya'da başkanlık seçimleri devam ederken, Türkiye'de bulunan Rusya vatandaşları da İstanbul ve farklı şehirlerde oy kullanıyor. Sputnik muhabirinden elde edilen görüntülere göre, Taksim'de birçok Rus vatandaş oy kullanmak için Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti. Başkonsolosluk önünde uzun sıralar oluştu.Ankara Büyükelçisi Yerhov da oyunu kullandı Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bu sabah elçilikte kurulan seçim merkezinde oyunu kullandı. Sputnik'e konuşan Yerhov, Ankara'da seçimin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü belirtti. Başkanlık seçimleri için İstanbul, Antalya ve Trabzon başkonsolosluklarında da sandıklar kurulmuş durumda.Rusya'da seçime katılım oranı yüzde 60'a ulaştıRusya Merkez Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçiminin 3. gününde saat 09:28 itibarıyla katılım oranının yüzde 60'a ulaştığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240316/rusya-baskanlik-secimlerine-katilim-yuzde-55i-asti-1081761364.html

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