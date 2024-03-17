https://sputniknews.com.tr/20240317/hazine-yarin-3-ihale-ve-1-kira-sertifikasi-satisi-yapacak-1081767857.html

Hazine 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacağını duyurdu

Hazine 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı yapacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç ihraç takvimini yayımladı. Buna göre Hazine yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T16:09+0300

2024-03-17T16:09+0300

2024-03-17T16:09+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

tahvil

tahvil ihalesi

kira sertifikası

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18.50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.Üçüncü ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.Dördüncü ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

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hazine ve maliye bakanlığı, tahvil, tahvil ihalesi, kira sertifikası