https://sputniknews.com.tr/20240317/gazzede-saldirilar-surerken-90-bin-kisi-ramazan-ayinin-ilk-cuma-namazini-mescid-i-aksada-kildi-1081772812.html
Gazze'de saldırılar sürerken 90 bin kişi Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Gazze'de saldırılar sürerken 90 bin kişi Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Sputnik Türkiye
Gazze'de İsrail'in saldırıları sürerken onbinlerce Filistinli, ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T19:11+0300
2024-03-17T19:11+0300
2024-03-17T19:11+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
mescid-i aksa
ramazan
namaz
cuma namazı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/11/1081772905_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b690b536f054b67fd4af0be7c560b620.jpg
Ramazan ayının ilk cuma namazını Filistinliler Mescid-i Aksa'da kıldı. 90 bin Filistinli Müslüman Gazze'de devam eden saldırılara rağmen Doğu Kudüs'teki cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gitti.En yüksek rakamMescid-i Aksa’nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, yatsı ve teravih namazında 90 bin Müslümanın katıldığı ve İsrail’in 7 Ekim’de kısıtlamalarının ardından en yüksek sayıdaki cemaat rakamına ulaşıldığı kaydedildi.İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemiş, cuma namazları haftalarca yaklaşık 5 bin kişilik cemaatle kılınmıştı. İsrail polisi ile Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinliler arasında arbede yaşanmıştı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve TOMA'lardan sıkılan pis kokulu suyla saldırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/fransiz-gazetesinden-gazze-karikaturu-hem-aclikla-hem-de-ramazanla-dalga-gectiler-1081620085.html
gazze
gazze şeridi
mescid-i aksa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/11/1081772905_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_ea906c5a79363ee64593fc96e09cca68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazze, gazze şeridi, mescid-i aksa, ramazan, namaz, cuma namazı
gazze, gazze şeridi, mescid-i aksa, ramazan, namaz, cuma namazı
Gazze'de saldırılar sürerken 90 bin kişi Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Gazze'de İsrail'in saldırıları sürerken onbinlerce Filistinli, ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
Ramazan ayının ilk cuma namazını Filistinliler Mescid-i Aksa'da kıldı. 90 bin Filistinli Müslüman Gazze'de devam eden saldırılara rağmen Doğu Kudüs'teki cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gitti.
Mescid-i Aksa’nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, yatsı ve teravih namazında 90 bin Müslümanın katıldığı ve İsrail’in 7 Ekim’de kısıtlamalarının ardından en yüksek sayıdaki cemaat rakamına ulaşıldığı kaydedildi.
İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemiş, cuma namazları haftalarca yaklaşık 5 bin kişilik cemaatle kılınmıştı. İsrail polisi ile Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinliler arasında arbede yaşanmıştı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve TOMA'lardan sıkılan pis kokulu suyla saldırmıştı.