https://sputniknews.com.tr/20240317/gazzede-saldirilar-surerken-90-bin-kisi-ramazan-ayinin-ilk-cuma-namazini-mescid-i-aksada-kildi-1081772812.html

Gazze'de saldırılar sürerken 90 bin kişi Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Gazze'de saldırılar sürerken 90 bin kişi Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Sputnik Türkiye

Gazze'de İsrail'in saldırıları sürerken onbinlerce Filistinli, ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T19:11+0300

2024-03-17T19:11+0300

2024-03-17T19:11+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

mescid-i aksa

ramazan

namaz

cuma namazı

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Ramazan ayının ilk cuma namazını Filistinliler Mescid-i Aksa'da kıldı. 90 bin Filistinli Müslüman Gazze'de devam eden saldırılara rağmen Doğu Kudüs'teki cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gitti.En yüksek rakamMescid-i Aksa’nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, yatsı ve teravih namazında 90 bin Müslümanın katıldığı ve İsrail’in 7 Ekim’de kısıtlamalarının ardından en yüksek sayıdaki cemaat rakamına ulaşıldığı kaydedildi.İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemiş, cuma namazları haftalarca yaklaşık 5 bin kişilik cemaatle kılınmıştı. İsrail polisi ile Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinliler arasında arbede yaşanmıştı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve TOMA'lardan sıkılan pis kokulu suyla saldırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240312/fransiz-gazetesinden-gazze-karikaturu-hem-aclikla-hem-de-ramazanla-dalga-gectiler-1081620085.html

gazze

gazze şeridi

mescid-i aksa

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gazze, gazze şeridi, mescid-i aksa, ramazan, namaz, cuma namazı