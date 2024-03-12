https://sputniknews.com.tr/20240312/fransiz-gazetesinden-gazze-karikaturu-hem-aclikla-hem-de-ramazanla-dalga-gectiler-1081620085.html
Fransız gazetesinden Gazze karikatürü: Hem açlıkla hem de Ramazan'la dalga geçtiler
Fransız gazetesinden Gazze karikatürü: Hem açlıkla hem de Ramazan'la dalga geçtiler
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Liberation gazetesinin, Gazze'de yaşanan insanlık dramını ele alan ırkçı bir karikatür yayınlaması büyük tepki topladı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T14:53+0300
2024-03-12T14:53+0300
2024-03-12T14:53+0300
israil- filistin çatışması
filistin
gazze
açlık
kıtlık
israil
israil-filistin
fransa
karikatür
soykırım
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081349364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ab40a81edc6c7a9b2549ee7007698a1.jpg
Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık ve susuzluk krizi, Fransız gazetesi Liberation'un yayınladığı insanlık dışı karikatürle bir kez daha gündeme geldi.Gazete, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yayınladığı çirkin karikatürde, Gazze'deki insanların yaşadığı acılarla alay etti. Karikatürde, açlıkla mücadele eden bir Filistinli erkeğin, fare ve hamamböceklerini yakalamaya çalışırken, yanında duran bir kadının iftar vaktinin gelmediğini belirterek onu durdurması resmedildi. Ayrıca, İsrail ordusu tarafından bombalanan bir binanın enkazı altında kalan bir kişinin eli de karikatürde yer aldı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu karikatüre, kullanıcılardan büyük bir tepki geldi.
https://sputniknews.com.tr/20240312/netanyahunun-koltugu-tehlikede-istifasini-talep-eden-buyuk-protestolar-bekliyoruz-1081619857.html
filistin
gazze
israil
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081349364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49fada3d2887641c11435d07133e48bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin, gazze, açlık, kıtlık, israil, israil-filistin, fransa, karikatür , soykırım
filistin, gazze, açlık, kıtlık, israil, israil-filistin, fransa, karikatür , soykırım
Fransız gazetesinden Gazze karikatürü: Hem açlıkla hem de Ramazan'la dalga geçtiler
Fransa'nın Liberation gazetesinin, Gazze'de yaşanan insanlık dramını ele alan ırkçı bir karikatür yayınlaması büyük tepki topladı.
Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık ve susuzluk krizi, Fransız gazetesi Liberation'un yayınladığı insanlık dışı karikatürle bir kez daha gündeme geldi.
Gazete, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yayınladığı çirkin karikatürde, Gazze'deki insanların yaşadığı acılarla alay etti.
Karikatürde, açlıkla mücadele eden bir Filistinli erkeğin, fare ve hamamböceklerini yakalamaya çalışırken, yanında duran bir kadının iftar vaktinin gelmediğini belirterek onu durdurması resmedildi. Ayrıca, İsrail ordusu tarafından bombalanan bir binanın enkazı altında kalan bir kişinin eli de karikatürde yer aldı.
Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu karikatüre, kullanıcılardan büyük bir tepki geldi.