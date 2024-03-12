https://sputniknews.com.tr/20240312/fransiz-gazetesinden-gazze-karikaturu-hem-aclikla-hem-de-ramazanla-dalga-gectiler-1081620085.html

Fransız gazetesinden Gazze karikatürü: Hem açlıkla hem de Ramazan'la dalga geçtiler

Fransız gazetesinden Gazze karikatürü: Hem açlıkla hem de Ramazan'la dalga geçtiler

Sputnik Türkiye

Fransa'nın Liberation gazetesinin, Gazze'de yaşanan insanlık dramını ele alan ırkçı bir karikatür yayınlaması büyük tepki topladı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T14:53+0300

2024-03-12T14:53+0300

2024-03-12T14:53+0300

israil- filistin çatışması

filistin

gazze

açlık

kıtlık

israil

israil-filistin

fransa

karikatür

soykırım

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Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık ve susuzluk krizi, Fransız gazetesi Liberation'un yayınladığı insanlık dışı karikatürle bir kez daha gündeme geldi.Gazete, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yayınladığı çirkin karikatürde, Gazze'deki insanların yaşadığı acılarla alay etti. Karikatürde, açlıkla mücadele eden bir Filistinli erkeğin, fare ve hamamböceklerini yakalamaya çalışırken, yanında duran bir kadının iftar vaktinin gelmediğini belirterek onu durdurması resmedildi. Ayrıca, İsrail ordusu tarafından bombalanan bir binanın enkazı altında kalan bir kişinin eli de karikatürde yer aldı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu karikatüre, kullanıcılardan büyük bir tepki geldi.

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filistin, gazze, açlık, kıtlık, israil, israil-filistin, fransa, karikatür , soykırım