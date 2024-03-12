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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/fransiz-gazetesinden-gazze-karikaturu-hem-aclikla-hem-de-ramazanla-dalga-gectiler-1081620085.html
Fransız gazetesinden Gazze karikatürü: Hem açlıkla hem de Ramazan'la dalga geçtiler
Fransız gazetesinden Gazze karikatürü: Hem açlıkla hem de Ramazan'la dalga geçtiler
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Liberation gazetesinin, Gazze'de yaşanan insanlık dramını ele alan ırkçı bir karikatür yayınlaması büyük tepki topladı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T14:53+0300
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israil- filistin çatışması
filistin
gazze
açlık
kıtlık
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israil-filistin
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Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık ve susuzluk krizi, Fransız gazetesi Liberation'un yayınladığı insanlık dışı karikatürle bir kez daha gündeme geldi.Gazete, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yayınladığı çirkin karikatürde, Gazze'deki insanların yaşadığı acılarla alay etti. Karikatürde, açlıkla mücadele eden bir Filistinli erkeğin, fare ve hamamböceklerini yakalamaya çalışırken, yanında duran bir kadının iftar vaktinin gelmediğini belirterek onu durdurması resmedildi. Ayrıca, İsrail ordusu tarafından bombalanan bir binanın enkazı altında kalan bir kişinin eli de karikatürde yer aldı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu karikatüre, kullanıcılardan büyük bir tepki geldi.
https://sputniknews.com.tr/20240312/netanyahunun-koltugu-tehlikede-istifasini-talep-eden-buyuk-protestolar-bekliyoruz-1081619857.html
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filistin, gazze, açlık, kıtlık, israil, israil-filistin, fransa, karikatür , soykırım
filistin, gazze, açlık, kıtlık, israil, israil-filistin, fransa, karikatür , soykırım

Fransız gazetesinden Gazze karikatürü: Hem açlıkla hem de Ramazan'la dalga geçtiler

14:53 12.03.2024
© AFP 2023 / -Gazze Şeridi günlük yaşam
Gazze Şeridi günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / -
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Fransa'nın Liberation gazetesinin, Gazze'de yaşanan insanlık dramını ele alan ırkçı bir karikatür yayınlaması büyük tepki topladı.
Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık ve susuzluk krizi, Fransız gazetesi Liberation'un yayınladığı insanlık dışı karikatürle bir kez daha gündeme geldi.
Gazete, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yayınladığı çirkin karikatürde, Gazze'deki insanların yaşadığı acılarla alay etti.
Karikatürde, açlıkla mücadele eden bir Filistinli erkeğin, fare ve hamamböceklerini yakalamaya çalışırken, yanında duran bir kadının iftar vaktinin gelmediğini belirterek onu durdurması resmedildi. Ayrıca, İsrail ordusu tarafından bombalanan bir binanın enkazı altında kalan bir kişinin eli de karikatürde yer aldı.
Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu karikatüre, kullanıcılardan büyük bir tepki geldi.
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