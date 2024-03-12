https://sputniknews.com.tr/20240312/netanyahunun-koltugu-tehlikede-istifasini-talep-eden-buyuk-protestolar-bekliyoruz-1081619857.html

Netanyahu'nun koltuğu tehlikede: 'İstifasını talep eden büyük protestolar bekliyoruz'

Netanyahu'nun koltuğu tehlikede: 'İstifasını talep eden büyük protestolar bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyonunun 'tehlikede olabileceği' değerlendirmesinde bulundu. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T14:44+0300

2024-03-12T14:44+0300

2024-03-12T14:44+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

abd

joe biden

benyamin netanyahu

abd ulusal istihbaratı

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Pazartesi günü yayımlanan raporda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iktidarda kalıp kalamayacağı konusundaki şüpheleri arttırdı.ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin yayımladığı '2024 Yılı Tehdit Değerlendirmesi' raporunda, İsrail'in Gazze'deki savaşı sona erdirme vizyonuna ilişkin endişeler ifade edildi.Raporda şu ifadeler yer aldı:Raporda İsrail'in 'Hamas'ı yok etme' hedefine ulaşmakta zorlanacağı öngörülürken, "İsrail muhtemelen önümüzdeki yıllarda Hamas'ın devam eden silahlı direnişiyle karşılaşacak ve ordu Hamas'ın direnişçilerin saklanmasına, güç kazanmasına ve İsrail güçlerini şaşırtmasına olanak tanıyan yeraltı altyapısını etkisiz hale getirmek için mücadele edecek" denildi.ABD Devlet Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki gerilim son günlerde İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta planladığı askeri operasyonlar nedeniyle alevlenmişti. Yıllık raporda istihbarat kurumları ayrıca 'Gazze Şeridi'ndeki vahim insani durum nedeniyle İsrail'in artan uluslararası baskıyla karşı karşıya kalacağı' sonucuna varıldı.'İran, 7 Ekim'i bilmiyordu'Raporda diğer dikkat çeken husus ise, daha evvel birçok ABD'li yetkilinin belirttiği gibi 'İran'ın 7 Ekim saldırılarını düzenlemediği ya da önceden bilmediği' meselesi oldu.Yine raporda hem İran'ın hem de İsrail'in birbirlerine karşı eylemlerini ayarlamaya ve doğrudan bir çatışmadan kaçınmaya çalıştığı belirtilirken İran'ın Gazze savaşı sona erdikten sonra bile ABD'yi tehdit eden vekil güçleri silahlandırmaya ve onlara yardım etmeye devam edeceğine inanıldığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240312/gazze-icin-deniz-koridoru-ilk-yardim-gemisi-guney-kibristan-yola-cikti-1081610822.html

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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, joe biden, benyamin netanyahu, abd ulusal istihbaratı