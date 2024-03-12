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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/netanyahunun-koltugu-tehlikede-istifasini-talep-eden-buyuk-protestolar-bekliyoruz-1081619857.html
Netanyahu'nun koltuğu tehlikede: 'İstifasını talep eden büyük protestolar bekliyoruz'
Netanyahu'nun koltuğu tehlikede: 'İstifasını talep eden büyük protestolar bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyonunun 'tehlikede olabileceği' değerlendirmesinde bulundu. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T14:44+0300
2024-03-12T14:44+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin sorunu
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Pazartesi günü yayımlanan raporda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iktidarda kalıp kalamayacağı konusundaki şüpheleri arttırdı.ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin yayımladığı '2024 Yılı Tehdit Değerlendirmesi' raporunda, İsrail'in Gazze'deki savaşı sona erdirme vizyonuna ilişkin endişeler ifade edildi.Raporda şu ifadeler yer aldı:Raporda İsrail'in 'Hamas'ı yok etme' hedefine ulaşmakta zorlanacağı öngörülürken, "İsrail muhtemelen önümüzdeki yıllarda Hamas'ın devam eden silahlı direnişiyle karşılaşacak ve ordu Hamas'ın direnişçilerin saklanmasına, güç kazanmasına ve İsrail güçlerini şaşırtmasına olanak tanıyan yeraltı altyapısını etkisiz hale getirmek için mücadele edecek" denildi.ABD Devlet Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki gerilim son günlerde İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta planladığı askeri operasyonlar nedeniyle alevlenmişti. Yıllık raporda istihbarat kurumları ayrıca 'Gazze Şeridi'ndeki vahim insani durum nedeniyle İsrail'in artan uluslararası baskıyla karşı karşıya kalacağı' sonucuna varıldı.'İran, 7 Ekim'i bilmiyordu'Raporda diğer dikkat çeken husus ise, daha evvel birçok ABD'li yetkilinin belirttiği gibi 'İran'ın 7 Ekim saldırılarını düzenlemediği ya da önceden bilmediği' meselesi oldu.Yine raporda hem İran'ın hem de İsrail'in birbirlerine karşı eylemlerini ayarlamaya ve doğrudan bir çatışmadan kaçınmaya çalıştığı belirtilirken İran'ın Gazze savaşı sona erdikten sonra bile ABD'yi tehdit eden vekil güçleri silahlandırmaya ve onlara yardım etmeye devam edeceğine inanıldığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240312/gazze-icin-deniz-koridoru-ilk-yardim-gemisi-guney-kibristan-yola-cikti-1081610822.html
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Netanyahu'nun koltuğu tehlikede: 'İstifasını talep eden büyük protestolar bekliyoruz'

14:44 12.03.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail hükümeti kabine toplantısı
İsrail hükümeti kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyonunun 'tehlikede olabileceği' değerlendirmesinde bulundu.
Pazartesi günü yayımlanan raporda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iktidarda kalıp kalamayacağı konusundaki şüpheleri arttırdı.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin yayımladığı '2024 Yılı Tehdit Değerlendirmesi' raporunda, İsrail'in Gazze'deki savaşı sona erdirme vizyonuna ilişkin endişeler ifade edildi.
Raporda şu ifadeler yer aldı:

Netanyahu'nun lider olarak yaşayabilirliği ve Filistin ve güvenlik konularında sert politikalar izleyen aşırı sağcı-ultraortodoks partilerden oluşan koalisyonu tehlikeye girebilir. Netanyahu'nun yönetme kabiliyetine duyulan güvensizlik, savaştan önce zaten yüksek seviyelerdeyken halk arasında derinleşti ve genişledi. İstifasını ve yeni seçimleri talep eden büyük protestolar bekliyoruz. Farklı, daha ılımlı bir hükümet bir olasılıktır.

Raporda İsrail'in 'Hamas'ı yok etme' hedefine ulaşmakta zorlanacağı öngörülürken, "İsrail muhtemelen önümüzdeki yıllarda Hamas'ın devam eden silahlı direnişiyle karşılaşacak ve ordu Hamas'ın direnişçilerin saklanmasına, güç kazanmasına ve İsrail güçlerini şaşırtmasına olanak tanıyan yeraltı altyapısını etkisiz hale getirmek için mücadele edecek" denildi.
ABD Devlet Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki gerilim son günlerde İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta planladığı askeri operasyonlar nedeniyle alevlenmişti.
Yıllık raporda istihbarat kurumları ayrıca 'Gazze Şeridi'ndeki vahim insani durum nedeniyle İsrail'in artan uluslararası baskıyla karşı karşıya kalacağı' sonucuna varıldı.

'İran, 7 Ekim'i bilmiyordu'

Raporda diğer dikkat çeken husus ise, daha evvel birçok ABD'li yetkilinin belirttiği gibi 'İran'ın 7 Ekim saldırılarını düzenlemediği ya da önceden bilmediği' meselesi oldu.
Yine raporda hem İran'ın hem de İsrail'in birbirlerine karşı eylemlerini ayarlamaya ve doğrudan bir çatışmadan kaçınmaya çalıştığı belirtilirken İran'ın Gazze savaşı sona erdikten sonra bile ABD'yi tehdit eden vekil güçleri silahlandırmaya ve onlara yardım etmeye devam edeceğine inanıldığı ifade edildi.
Gazze'ye deniz koridoru - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
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Gazze için deniz koridoru: İlk 'yardım gemisi' Güney Kıbrıs'tan yola çıktı
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