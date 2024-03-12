https://sputniknews.com.tr/20240312/gazze-icin-deniz-koridoru-ilk-yardim-gemisi-guney-kibristan-yola-cikti-1081610822.html
Gazze için deniz koridoru: İlk 'yardım gemisi' Güney Kıbrıs'tan yola çıktı
Gazze için deniz koridoru: İlk 'yardım gemisi' Güney Kıbrıs'tan yola çıktı
Sputnik Türkiye
Pilot proje kapsamında Gazze'ye yaklaşık 200 ton gıda götüren gemi, Güney Kıbrıs Larnaka Limanı'nından ayrıldı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T11:50+0300
2024-03-12T11:50+0300
2024-03-12T11:53+0300
israil- filistin çatışması
güney kıbrıs
güney kıbrıs rum yönetimi
nikos hristodulidis
abd
avrupa birliği
ursula von der leyen
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081611059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b75ead4fb64519bbe11109eb85d8c70d.jpg
Open Arms adlı yardım gemisi, içinde un, pirinç ve protein bulunan bir mavnayı çekerek Güney Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'ndan ayrıldı. Geminin aynı adı taşıyan bir İspanyol yardım kuruluşuna ait olduğu belirtildi.Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen misyon, ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından organize edilirken gemi İspanyol yardım kuruluşu Open Arms gemiye tedarik sağlıyor.WCK'nın kurucusu Jose Andres ve İcra Kurulu Başkanı Erin Gore yaptıkları açıklamada "Amacımız milyonlarca öğün yemekle dolu tekne ve mavnaların sürekli olarak Gazze'ye doğru yol aldığı bir deniz otoyolu oluşturmak" dedi.Liman altyapısının olmaması nedeniyle WCK, yıkılan binalardan ve molozlardan elde edilen malzememelerle Gazze'de bir çıkarma iskelesi oluşturulduğunu aktardı.Ayrıca Güney Kıbrıs'ta 500 ton daha yardım biriktiğini ve bunların da gönderileceğini ifade edildi.İsrail, deniz yoluyla yapılan sevkiyatları memnuniyetle karşıladığını ve Gazze'ye giden kargoları Güney Kıbrıs'taki depolama alanından ayrılmadan önce denetleyeceğini söyledi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'e 'Gazze'ye insani yardım deniz koridorunun oluşturulmasındaki liderliği' için teşekkür ederek, sosya medya hesabı X'te, "İlk geminin yola çıkması bir umut işaretidir. Bunu daha birçok geminin takip etmesi için birlikte çalışacağız. Yardımların Filistinlilere ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Amalthea, bir umut ve insanlık yolculuğu; daha yeni başladı. Güney Kıbrıs Deniz Koridoru Girişimi kapsamında Gazze'ye insani yardım götüren ilk gemi yola çıktı. Bu gemi siviller için bir can simididir" cümlelerini kaydetti.Yunan mitolojisinde Zeus'un hayat veren koruyucu annesine atfen 'Amalthea Girişimi' olarak adlandırılan koridor ilk olarak Ekim ayında önerilmiş ancak İsrail'in güvenlik endişeleri planı ifa edilememişti.Rusya'da ilk yorum: 'Bırakın buna Filistinli dostlarımız karar versin'Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov verdiği demeçte, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için bir liman oluşturma girişiminin kendileri için ne kadar uygun olduğuna Filistinlilerin karar vermesi gerektiğini söyledi.Mihail Bogdanov açıklamasında, "Bırakın buna Filistinli dostlarımız karar versin. Elbette insani yardımın acilen ve etkin bir şekilde sağlanması gerekiyor. Ancak bu yardımı ulaştırmanın en iyi yollarını Filistinlilerin kendileri belirlemelidir" dedi.'İsrail, Güney Kıbrıs'tan liman satın alma alacak'İsrail'in, Hayfa Limanı'nın hedef alınması ihtimaline karşın, ülkeye gelen ithalatın korunması ve ABD'nin Gazze kıyısında kurmayı planladığı limana ulaşmadan önce malların inceleneceği bir kontrol noktası görevi görecek bir liman olması için Güney Kıbrıs'tan bir liman satın alma çalışması yürüttüğü belirtildi.İsrail'de yayın Yediot Ahronot gazetesine göre, İsrail Limanları Şirketi Başkanı Yitzhak Uzi başkanlığında bir heyetin, İsrail’den Güney Kıbrıs'a gittiği belirtildi.Söz konusu haberde, Hayfa Limanı’ndan bir güvenlik tehdidi olması durumunda, İsrail’in mal ithalatını korumasının önemine dikkat çekilerek, Rum Kesimi'nden alınması muhtemel limanın 'ABD’nin Gazze sahiline kuracak olduğu limana ulaşmadan önce gelecek malların teftişi' için bir kontrol noktası olacağının altı çizildi.Liman satın alınması girişiminin, deniz lojistik hizmetlerindeki zorluklar ve ulusal güvenlik senaryoları ile bağlantılı olarak İsral'e ithalat için deniz yollarından çözümler bulunması amacıyla yapıldığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/avrupa-komisyonu-baskani-leyen-kibristan-filistine-uzanan-bir-insani-deniz-koridoru-acacagiz-1081515527.html
güney kıbrıs
avrupa birliği
filistin
gazze
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081611059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3826fbb2e9776767048f29b9520d8bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil son dakika, israil son dakika, filistin son dakika, filistin israil savaşı son durum, deniz koridoru, israil-filistin son dakika, israil-filistin savaşı, gazze son dakika, gazze son durum, gazze şeridi
israil son dakika, israil son dakika, filistin son dakika, filistin israil savaşı son durum, deniz koridoru, israil-filistin son dakika, israil-filistin savaşı, gazze son dakika, gazze son durum, gazze şeridi
Gazze için deniz koridoru: İlk 'yardım gemisi' Güney Kıbrıs'tan yola çıktı
11:50 12.03.2024 (güncellendi: 11:53 12.03.2024)
Pilot proje kapsamında Gazze'ye yaklaşık 200 ton gıda götüren gemi, Güney Kıbrıs Larnaka Limanı'nından ayrıldı.
Open Arms adlı yardım gemisi, içinde un, pirinç ve protein bulunan bir mavnayı çekerek Güney Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'ndan ayrıldı. Geminin aynı adı taşıyan bir İspanyol yardım kuruluşuna ait olduğu belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen misyon, ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından organize edilirken gemi İspanyol yardım kuruluşu Open Arms gemiye tedarik sağlıyor.
WCK'nın kurucusu Jose Andres ve İcra Kurulu Başkanı Erin Gore yaptıkları açıklamada "Amacımız milyonlarca öğün yemekle dolu tekne ve mavnaların sürekli olarak Gazze'ye doğru yol aldığı bir deniz otoyolu oluşturmak" dedi.
Liman altyapısının olmaması nedeniyle WCK, yıkılan binalardan ve molozlardan elde edilen malzememelerle Gazze'de bir çıkarma iskelesi oluşturulduğunu aktardı.
Ayrıca Güney Kıbrıs'ta 500 ton daha yardım biriktiğini ve bunların da gönderileceğini ifade edildi.
İsrail, deniz yoluyla yapılan sevkiyatları memnuniyetle karşıladığını ve Gazze'ye giden kargoları Güney Kıbrıs'taki depolama alanından ayrılmadan önce denetleyeceğini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'e 'Gazze'ye insani yardım deniz koridorunun oluşturulmasındaki liderliği' için teşekkür ederek, sosya medya hesabı X'te, "İlk geminin yola çıkması bir umut işaretidir. Bunu daha birçok geminin takip etmesi için birlikte çalışacağız. Yardımların Filistinlilere ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Amalthea, bir umut ve insanlık yolculuğu; daha yeni başladı. Güney Kıbrıs Deniz Koridoru Girişimi kapsamında Gazze'ye insani yardım götüren ilk gemi yola çıktı. Bu gemi siviller için bir can simididir" cümlelerini kaydetti.
Yunan mitolojisinde Zeus'un hayat veren koruyucu annesine atfen 'Amalthea Girişimi' olarak adlandırılan koridor ilk olarak Ekim ayında önerilmiş ancak İsrail'in güvenlik endişeleri planı ifa edilememişti.
Rusya'da ilk yorum: 'Bırakın buna Filistinli dostlarımız karar versin'
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov verdiği demeçte, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için bir liman oluşturma girişiminin kendileri için ne kadar uygun olduğuna Filistinlilerin karar vermesi gerektiğini söyledi.
Mihail Bogdanov açıklamasında, "Bırakın buna Filistinli dostlarımız karar versin. Elbette insani yardımın acilen ve etkin bir şekilde sağlanması gerekiyor. Ancak bu yardımı ulaştırmanın en iyi yollarını Filistinlilerin kendileri belirlemelidir" dedi.
'İsrail, Güney Kıbrıs'tan liman satın alma alacak'
İsrail'in, Hayfa Limanı'nın hedef alınması ihtimaline karşın, ülkeye gelen ithalatın korunması ve ABD'nin Gazze kıyısında kurmayı planladığı limana ulaşmadan önce malların inceleneceği bir kontrol noktası görevi görecek bir liman olması için Güney Kıbrıs'tan bir liman satın alma çalışması yürüttüğü belirtildi.
İsrail'de yayın Yediot Ahronot gazetesine göre, İsrail Limanları Şirketi Başkanı Yitzhak Uzi başkanlığında bir heyetin, İsrail’den Güney Kıbrıs'a gittiği belirtildi.
Söz konusu haberde, Hayfa Limanı’ndan bir güvenlik tehdidi olması durumunda, İsrail’in mal ithalatını korumasının önemine dikkat çekilerek, Rum Kesimi'nden alınması muhtemel limanın 'ABD’nin Gazze sahiline kuracak olduğu limana ulaşmadan önce gelecek malların teftişi' için bir kontrol noktası olacağının altı çizildi.
Liman satın alınması girişiminin, deniz lojistik hizmetlerindeki zorluklar ve ulusal güvenlik senaryoları ile bağlantılı olarak İsral'e ithalat için deniz yollarından çözümler bulunması amacıyla yapıldığı vurgulandı.