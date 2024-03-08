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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/avrupa-komisyonu-baskani-leyen-kibristan-filistine-uzanan-bir-insani-deniz-koridoru-acacagiz-1081515527.html
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Kıbrıs'tan Filistin'e uzanan bir insani deniz koridoru açacağız
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Kıbrıs'tan Filistin'e uzanan bir insani deniz koridoru açacağız
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs ziyareti sırasında yaptığı açıklamada adadan Gazze Şeridi'ne uzanacak bir insani deniz koridoru... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T15:27+0300
2024-03-08T15:27+0300
israil- filistin çatışması
ursula von der leyen
kıbrıs
nikos hristodulidis
gazze
abd
israil
israil-filistin
filistin
hamas
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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Gazze sakinlerine destek için Kıbrıs'tan Filistin'e uzanması öngörülen insani yardım koridorunu görüşmek üzere gittiği Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'le basın toplantısı düzenledi.Leyen "ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğiyle Gazze'ye yardım ulaştırmak için Kıbrıs deniz koridorunu devreye alıyoruz. Avrupa yalnızca bu yıl 250 milyon euro insani yardım ayırdı, ancak asıl zorluk Gazze'ye yardım ulaştırabilmekte" dedi.Koridorun ne zaman açılacağına dair bilgi vermeyen Leyen, AB'nin diğer güzergahlar üzerinden yardım ulaştırmaya devam edeceğini belirterek AB'nin insani yardımların hava yoluyla gönderilmesini sağlamak için halihazırda 41 uçuş düzenlediğini anlattı.Cumhurbaşkanı Hristodulidis de, "Ortadoğu'da yaşananlar biz Avrupalıları doğrudan etkiliyor. Bu, kapsamı sınırlı olan bölgesel bir kriz değil. Çatışmanın yayılması bölge ve ötesi için feci sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.Yardım gemilerini İsrail kontrol edecekBu hususa ilişkin İsrail'de yayın yapan bir gazetedeki plana göre insani yardımı taşıyacak gemilerin önce Güney Kıbrıs'a gideceği ve burada özel İsrail güvenlik ekibi geminin yükünü kontrol edeceği ve kontrolün tamamlanmasının ardından yardım gemilerinin Gazze kıyılarına doğru yola çıkacağı belirtilmişti.BAE'nin insani yardıma Ramazan'dan önce başlanmasını talep ettiğini belirten İsrail basını, filonun gelecek hafta başında yola çıkacağını belirterek kabinenin perşembe günü yapılacak bir oturumda buna karar vermesinin beklendiğini iddia etmişti.ABD'de de destek veriyorDeniz insani yardım koridoru bir süre önce ABD'li yetkililerin Güney Kıbrıs'a yaptığı bir ziyaret sırasında da ele alınmıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak üzere bir deniz koridoru açmak için çalıştığını dile getirilmişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın da söylediği gibi bu, Gazze'ye ulaştırdığımız hayat kurtarıcı yardım miktarını arttırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte sürdürdüğümüz çabaların bir parçası olacak. Geçen hafta da söylediğim gibi, Gazze'ye yardım ulaştırmak için deniz yolu da dahil olmak üzere başka kanalları da araştırıyoruz. Bu amaçla, yardımı deniz yoluyla taşımak için hem askeri hem de ticari seçenekleri inceliyoruz. Bu konuyu ete kemiğe büründürmek için hala üzerinde çalıştığımız çok şey var" cümlelerini kaydetmiş ve Güney Kıbrıs'ın potansiyel olarak deniz koridorunun bir parçası olarak kullanılabileceğini söylemişti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder da basın mensuplarına, deniz yoluyla Gazze'ye yardım gönderilme ihtimaline ilişkin açıklama yapmıştı. Ryder, ABD'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için deniz koridoru, potansiyel ticari ve sözleşmeli seçenekler dahil bazı seçenekleri gözden geçirdiğini söylemişti.Sözcü Ryder ayrıca insani yardım misyonlarını desteklemek üzere Gazze Şeridi'ne asker gönderme gibi planlarının da olmadığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240308/rusyadan-abdye-nota-1081511327.html
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ursula von der leyen, kıbrıs, nikos hristodulidis, gazze, abd, israil, israil-filistin, filistin, hamas
ursula von der leyen, kıbrıs, nikos hristodulidis, gazze, abd, israil, israil-filistin, filistin, hamas

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Kıbrıs'tan Filistin'e uzanan bir insani deniz koridoru açacağız

15:27 08.03.2024
© Sputnik / Родион Прока / Multimedya arşivine gidin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,
 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs ziyareti sırasında yaptığı açıklamada adadan Gazze Şeridi'ne uzanacak bir insani deniz koridoru açacaklarını ifade etti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Gazze sakinlerine destek için Kıbrıs'tan Filistin'e uzanması öngörülen insani yardım koridorunu görüşmek üzere gittiği Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'le basın toplantısı düzenledi.

Leyen "ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğiyle Gazze'ye yardım ulaştırmak için Kıbrıs deniz koridorunu devreye alıyoruz. Avrupa yalnızca bu yıl 250 milyon euro insani yardım ayırdı, ancak asıl zorluk Gazze'ye yardım ulaştırabilmekte" dedi.

Koridorun ne zaman açılacağına dair bilgi vermeyen Leyen, AB'nin diğer güzergahlar üzerinden yardım ulaştırmaya devam edeceğini belirterek AB'nin insani yardımların hava yoluyla gönderilmesini sağlamak için halihazırda 41 uçuş düzenlediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Hristodulidis de, "Ortadoğu'da yaşananlar biz Avrupalıları doğrudan etkiliyor. Bu, kapsamı sınırlı olan bölgesel bir kriz değil. Çatışmanın yayılması bölge ve ötesi için feci sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

Yardım gemilerini İsrail kontrol edecek

Bu hususa ilişkin İsrail'de yayın yapan bir gazetedeki plana göre insani yardımı taşıyacak gemilerin önce Güney Kıbrıs'a gideceği ve burada özel İsrail güvenlik ekibi geminin yükünü kontrol edeceği ve kontrolün tamamlanmasının ardından yardım gemilerinin Gazze kıyılarına doğru yola çıkacağı belirtilmişti.

BAE'nin insani yardıma Ramazan'dan önce başlanmasını talep ettiğini belirten İsrail basını, filonun gelecek hafta başında yola çıkacağını belirterek kabinenin perşembe günü yapılacak bir oturumda buna karar vermesinin beklendiğini iddia etmişti.

ABD'de de destek veriyor

Deniz insani yardım koridoru bir süre önce ABD'li yetkililerin Güney Kıbrıs'a yaptığı bir ziyaret sırasında da ele alınmıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak üzere bir deniz koridoru açmak için çalıştığını dile getirilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın da söylediği gibi bu, Gazze'ye ulaştırdığımız hayat kurtarıcı yardım miktarını arttırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte sürdürdüğümüz çabaların bir parçası olacak. Geçen hafta da söylediğim gibi, Gazze'ye yardım ulaştırmak için deniz yolu da dahil olmak üzere başka kanalları da araştırıyoruz. Bu amaçla, yardımı deniz yoluyla taşımak için hem askeri hem de ticari seçenekleri inceliyoruz. Bu konuyu ete kemiğe büründürmek için hala üzerinde çalıştığımız çok şey var" cümlelerini kaydetmiş ve Güney Kıbrıs'ın potansiyel olarak deniz koridorunun bir parçası olarak kullanılabileceğini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder da basın mensuplarına, deniz yoluyla Gazze'ye yardım gönderilme ihtimaline ilişkin açıklama yapmıştı. Ryder, ABD'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için deniz koridoru, potansiyel ticari ve sözleşmeli seçenekler dahil bazı seçenekleri gözden geçirdiğini söylemişti.

Sözcü Ryder ayrıca insani yardım misyonlarını desteklemek üzere Gazze Şeridi'ne asker gönderme gibi planlarının da olmadığını ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
Rusya'dan ABD'ye nota
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