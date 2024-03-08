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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
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Rusya'dan ABD'ye nota
Rusya'dan ABD'ye nota
Sputnik Türkiye
ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, bazı ABD merkezli sivil toplum kuruluşlarının (STK) Rusya aleyhindeki faaliyetleri Rusya Dışişleri Bakanlığı'na... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T13:18+0300
2024-03-08T13:18+0300
israil- filistin çatışması
rusya
abd
moskova
stk
rusya karşıtı yaptırımlar
rusya dışişleri bakanlığı
büyükelçi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Büyükelçi Tracy'nin çağrıldığını belirtilerek Amerikan Uluslararası Eğitim Konseyleri, Kültürel Perspektifler, Uluslararası Eğitim Enstitüsü adlı 3 STK'nın istenmeyen kuruluşlar olarak tanındığının bildirildiğini duyurdu.Bakanlık, Rusya'da faaliyet gösteren bu kuruluşların ABD Büyükelçiliği'nin desteğiyle eğitim ve kültürel alışveriş adı altında Rus karşıtı program ve projelerin uygulanmasına yönelik nüfuz ajanlarını işe almayı amaçladığının altını çizdi.Büyükelçi Tracy'e bir resmi nota verildiğini bildiren bakanlık, notada bu kuruluşlara yönelik her türlü desteğin sonlandırılmasının, ABD Büyükelçiliği'nin resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından bu STK'lar tarafından yürütülen ve Rus toplumuna yabancı tutum ve değerleri teşvik etmeyi amaçlayan eğitim proje ve programlarının listesinin kaldırılmasının talep edildiğini vurguladı.Rusya Dışişleri, "Seçimler ve özel askeri harekat bağlamında yıkıcı eylemler ve dezenformasyonun yayılması da dahil olmak üzere, Rusya'nın iç işlerine müdahale girişimlerine karışan ABD Büyükelçiliği çalışanlarının istenmeyen kişi olarak sınır dışı edilmesine kadar varabilecek yaptırımlar söz konusu olacaktır" uyarısında da bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240308/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-moskova-ne-yunanistani-ne-de-baska-bir-ulkeyi-korkutmuyor-1081498881.html
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rusya, abd, moskova, stk, rusya karşıtı yaptırımlar, rusya dışişleri bakanlığı, büyükelçi

Rusya'dan ABD'ye nota

13:18 08.03.2024
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı binası
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
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ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, bazı ABD merkezli sivil toplum kuruluşlarının (STK) Rusya aleyhindeki faaliyetleri Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve resmi nota verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Büyükelçi Tracy'nin çağrıldığını belirtilerek Amerikan Uluslararası Eğitim Konseyleri, Kültürel Perspektifler, Uluslararası Eğitim Enstitüsü adlı 3 STK'nın istenmeyen kuruluşlar olarak tanındığının bildirildiğini duyurdu.

Bakanlık, Rusya'da faaliyet gösteren bu kuruluşların ABD Büyükelçiliği'nin desteğiyle eğitim ve kültürel alışveriş adı altında Rus karşıtı program ve projelerin uygulanmasına yönelik nüfuz ajanlarını işe almayı amaçladığının altını çizdi.

Büyükelçi Tracy'e bir resmi nota verildiğini bildiren bakanlık, notada bu kuruluşlara yönelik her türlü desteğin sonlandırılmasının, ABD Büyükelçiliği'nin resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından bu STK'lar tarafından yürütülen ve Rus toplumuna yabancı tutum ve değerleri teşvik etmeyi amaçlayan eğitim proje ve programlarının listesinin kaldırılmasının talep edildiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri, "Seçimler ve özel askeri harekat bağlamında yıkıcı eylemler ve dezenformasyonun yayılması da dahil olmak üzere, Rusya'nın iç işlerine müdahale girişimlerine karışan ABD Büyükelçiliği çalışanlarının istenmeyen kişi olarak sınır dışı edilmesine kadar varabilecek yaptırımlar söz konusu olacaktır" uyarısında da bulundu.
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