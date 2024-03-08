https://sputniknews.com.tr/20240308/rusyadan-abdye-nota-1081511327.html

Rusya'dan ABD'ye nota

Rusya'dan ABD'ye nota

Sputnik Türkiye

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, bazı ABD merkezli sivil toplum kuruluşlarının (STK) Rusya aleyhindeki faaliyetleri Rusya Dışişleri Bakanlığı'na... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T13:18+0300

2024-03-08T13:18+0300

2024-03-08T13:18+0300

israil- filistin çatışması

rusya

abd

moskova

stk

rusya karşıtı yaptırımlar

rusya dışişleri bakanlığı

büyükelçi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Büyükelçi Tracy'nin çağrıldığını belirtilerek Amerikan Uluslararası Eğitim Konseyleri, Kültürel Perspektifler, Uluslararası Eğitim Enstitüsü adlı 3 STK'nın istenmeyen kuruluşlar olarak tanındığının bildirildiğini duyurdu.Bakanlık, Rusya'da faaliyet gösteren bu kuruluşların ABD Büyükelçiliği'nin desteğiyle eğitim ve kültürel alışveriş adı altında Rus karşıtı program ve projelerin uygulanmasına yönelik nüfuz ajanlarını işe almayı amaçladığının altını çizdi.Büyükelçi Tracy'e bir resmi nota verildiğini bildiren bakanlık, notada bu kuruluşlara yönelik her türlü desteğin sonlandırılmasının, ABD Büyükelçiliği'nin resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından bu STK'lar tarafından yürütülen ve Rus toplumuna yabancı tutum ve değerleri teşvik etmeyi amaçlayan eğitim proje ve programlarının listesinin kaldırılmasının talep edildiğini vurguladı.Rusya Dışişleri, "Seçimler ve özel askeri harekat bağlamında yıkıcı eylemler ve dezenformasyonun yayılması da dahil olmak üzere, Rusya'nın iç işlerine müdahale girişimlerine karışan ABD Büyükelçiliği çalışanlarının istenmeyen kişi olarak sınır dışı edilmesine kadar varabilecek yaptırımlar söz konusu olacaktır" uyarısında da bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240308/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-moskova-ne-yunanistani-ne-de-baska-bir-ulkeyi-korkutmuyor-1081498881.html

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rusya, abd, moskova, stk, rusya karşıtı yaptırımlar, rusya dışişleri bakanlığı, büyükelçi