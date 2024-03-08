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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240308/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-moskova-ne-yunanistani-ne-de-baska-bir-ulkeyi-korkutmuyor-1081498881.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Yunan Direnişinin anısına ihanet etmeyin Kiryakos
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Yunan Direnişinin anısına ihanet etmeyin Kiryakos
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e Yunan Direniş hareketinin anısına ihanet etmemesi çağrısında... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T00:50+0300
2024-03-08T00:52+0300
ukrayna krizi
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moskova
rusya
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Rusya’nın Avrupa’nın ‘düşmanı’ olduğu ve Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edecekleri’ yönündeki açıklamasına Telegram kanalından yanıt veren Zaharova, Miçotakis’e Yunan Direniş hareketinin anısına ihanet etmemesi çağrısında bulundu.Zaharova, "Sovyet/Rus okulunda, her öğrenci için olağan olan müzik dersinde Mikis Theodorakis'in eserlerini işledik. Hem müziğini hem de kaderini biliyordum. O da Avrupa'nın, Nazi Avrupasının düşmanıydı. Yunan Direnişinin anısına ihanet etmeyin Kiryakos!” ifadelerini kullandı.Moskova'nın ne Atina'ya ne de diğer Avrupa ülkelerine göz dağı vermediğini ve Rusya tarafının da Nazizmin tezahürlerine katlanma niyetinde olmadığına vurgu yapan Zaharova, “Avrupa hep aynı değildi. Üçüncü Reich de Avrupa'ydı. İşte böyle bir Nazi Avrupasına her zaman düşman olacağız” ifadelerine yer verdi.Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Bükreş’te düzenlenen Avrupa Halk Partisi (EPP) konferansında Rusya’yı Avrupa’nın ‘düşmanı’ olarak tanımladı ve Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğine söz verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240307/micotakis-yunanistan-ukraynaya-gerektigi-kadar-destek-vermeye-devam-edecek-1081493020.html
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Yunan Direnişinin anısına ihanet etmeyin Kiryakos

00:50 08.03.2024 (güncellendi: 00:52 08.03.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e Yunan Direniş hareketinin anısına ihanet etmemesi çağrısında bulundu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Rusya’nın Avrupa’nın ‘düşmanı’ olduğu ve Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edecekleri’ yönündeki açıklamasına Telegram kanalından yanıt veren Zaharova, Miçotakis’e Yunan Direniş hareketinin anısına ihanet etmemesi çağrısında bulundu.
Zaharova, "Sovyet/Rus okulunda, her öğrenci için olağan olan müzik dersinde Mikis Theodorakis'in eserlerini işledik. Hem müziğini hem de kaderini biliyordum. O da Avrupa'nın, Nazi Avrupasının düşmanıydı. Yunan Direnişinin anısına ihanet etmeyin Kiryakos!” ifadelerini kullandı.
Moskova'nın ne Atina'ya ne de diğer Avrupa ülkelerine göz dağı vermediğini ve Rusya tarafının da Nazizmin tezahürlerine katlanma niyetinde olmadığına vurgu yapan Zaharova, “Avrupa hep aynı değildi. Üçüncü Reich de Avrupa'ydı. İşte böyle bir Nazi Avrupasına her zaman düşman olacağız” ifadelerine yer verdi.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Bükreş’te düzenlenen Avrupa Halk Partisi (EPP) konferansında Rusya’yı Avrupa’nın ‘düşmanı’ olarak tanımladı ve Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğine söz verdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
Ukrayna krizi
Miçotakis: Yunanistan Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edecek
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