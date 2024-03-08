https://sputniknews.com.tr/20240308/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-moskova-ne-yunanistani-ne-de-baska-bir-ulkeyi-korkutmuyor-1081498881.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Yunan Direnişinin anısına ihanet etmeyin Kiryakos

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Yunan Direnişinin anısına ihanet etmeyin Kiryakos

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e Yunan Direniş hareketinin anısına ihanet etmemesi çağrısında... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T00:50+0300

2024-03-08T00:50+0300

2024-03-08T00:52+0300

ukrayna krizi

moskova

moskova

rusya

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Rusya’nın Avrupa’nın ‘düşmanı’ olduğu ve Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edecekleri’ yönündeki açıklamasına Telegram kanalından yanıt veren Zaharova, Miçotakis’e Yunan Direniş hareketinin anısına ihanet etmemesi çağrısında bulundu.Zaharova, "Sovyet/Rus okulunda, her öğrenci için olağan olan müzik dersinde Mikis Theodorakis'in eserlerini işledik. Hem müziğini hem de kaderini biliyordum. O da Avrupa'nın, Nazi Avrupasının düşmanıydı. Yunan Direnişinin anısına ihanet etmeyin Kiryakos!” ifadelerini kullandı.Moskova'nın ne Atina'ya ne de diğer Avrupa ülkelerine göz dağı vermediğini ve Rusya tarafının da Nazizmin tezahürlerine katlanma niyetinde olmadığına vurgu yapan Zaharova, “Avrupa hep aynı değildi. Üçüncü Reich de Avrupa'ydı. İşte böyle bir Nazi Avrupasına her zaman düşman olacağız” ifadelerine yer verdi.Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Bükreş’te düzenlenen Avrupa Halk Partisi (EPP) konferansında Rusya’yı Avrupa’nın ‘düşmanı’ olarak tanımladı ve Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğine söz verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240307/micotakis-yunanistan-ukraynaya-gerektigi-kadar-destek-vermeye-devam-edecek-1081493020.html

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