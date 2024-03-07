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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/micotakis-yunanistan-ukraynaya-gerektigi-kadar-destek-vermeye-devam-edecek-1081493020.html
Miçotakis: Yunanistan Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edecek
Miçotakis: Yunanistan Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edecek
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bükreş’te düzenlenen Avrupa Halk Partisi (EPP) konferansında Rusya’yı Avrupa’nın ‘düşmanı’ olarak tanımladı ve... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T20:02+0300
2024-03-07T20:02+0300
ukrayna krizi
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kiryakos miçotakis
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Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT’nin haberine göre Başbakan Miçotakis, Bükreş’te düzenlenen EPP konferansında Rusya’yı Avrupa’nın ‘düşmanı’ olarak tanımladı ve Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğine söz verdi.Miçotakis, “Avrupa için bu karanlık zamanda biz, Ukrayna’yı birleşik bir cepheyle destekleme kararlılığımızı ortaya koyduk, düşmanlarımız muhtemelen bunu beklemiyordu. Biz, Ukrayna’yı ekonomik ve askeri açıdan desteklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.Konuşmasında dün gerçekleştirdiği Odessa ziyaretine de değinen Miçotakis, ‘Rus füzesinin, kendisinin (Vladimir Zelenskiy ile) ziyaret ettikleri sırada limana isabet ettiğini’ ancak bu olayın Kiev’i desteklemeye yönelik duruşunu etkilemeyeceğini vurguladı.Miçotakis, “Bizi korkutamazsınız, biz gerektiği kadar Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz. Ve elbette bu kararda kesinlikle birlik olarak kalacağız” ifadelerini kullandı.Yunanistan’ın Avrupa’nın özerkliğinde ve egemenliğinde önemli bir rol oynadığına ve NATO’ya da önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çeken Miçotakis, “Savunmamızı güçlendirebilmemiz için diğer tüm ülkelere, NATO’nun savunma harcamalarının minimum yüzde 2’sine ulaşma çağrısında bulunmak istiyoruz” diye konuştu.Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam Rus ordusunun Odessa liman bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız botların hazırlandığı bir hangara yüksek hassasiyetli silahlarla füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.Yunanistan Hükümet Sözcüsü, bugünkü basın toplantısında Miçotakis’in Ukrayna lideri Vladimir Zelesnkiy ile birlikte Odessa’daki liman bölgesinde yaptıkları gezi sırasında siren sesleri duyulduğunu, ‘Yunan heyetinin konvoy halinde uzaklaşırken, yakınlarda füze atışlarından kaynaklanan güçlü bir patlamanın meydana geldiğini’ söylemişti. Bununla birlikte Sözcü, herhangi bir ayrıntı vermekten ve olayı yorumlamaktan çekinmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240302/yunanistan-ukraynaya-asker-gondermeyecegiz--1081304835.html
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yunanistan, kiryakos miçotakis, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa, odessa, nato, rusya
yunanistan, kiryakos miçotakis, ukrayna, vladimir zelenskiy, avrupa, odessa, nato, rusya

Miçotakis: Yunanistan Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edecek

20:02 07.03.2024
© İHA / RICHARD A. BROOKS / POOLYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© İHA / RICHARD A. BROOKS / POOL
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bükreş’te düzenlenen Avrupa Halk Partisi (EPP) konferansında Rusya’yı Avrupa’nın ‘düşmanı’ olarak tanımladı ve Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğine söz verdi.
Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT’nin haberine göre Başbakan Miçotakis, Bükreş’te düzenlenen EPP konferansında Rusya’yı Avrupa’nın ‘düşmanı’ olarak tanımladı ve Ukrayna’ya gerektiği kadar destek vermeye devam edeceğine söz verdi.
Miçotakis, “Avrupa için bu karanlık zamanda biz, Ukrayna’yı birleşik bir cepheyle destekleme kararlılığımızı ortaya koyduk, düşmanlarımız muhtemelen bunu beklemiyordu. Biz, Ukrayna’yı ekonomik ve askeri açıdan desteklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Konuşmasında dün gerçekleştirdiği Odessa ziyaretine de değinen Miçotakis, ‘Rus füzesinin, kendisinin (Vladimir Zelenskiy ile) ziyaret ettikleri sırada limana isabet ettiğini’ ancak bu olayın Kiev’i desteklemeye yönelik duruşunu etkilemeyeceğini vurguladı.
Miçotakis, “Bizi korkutamazsınız, biz gerektiği kadar Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz. Ve elbette bu kararda kesinlikle birlik olarak kalacağız” ifadelerini kullandı.
Yunanistan’ın Avrupa’nın özerkliğinde ve egemenliğinde önemli bir rol oynadığına ve NATO’ya da önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çeken Miçotakis, “Savunmamızı güçlendirebilmemiz için diğer tüm ülkelere, NATO’nun savunma harcamalarının minimum yüzde 2’sine ulaşma çağrısında bulunmak istiyoruz” diye konuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam Rus ordusunun Odessa liman bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız botların hazırlandığı bir hangara yüksek hassasiyetli silahlarla füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü, bugünkü basın toplantısında Miçotakis’in Ukrayna lideri Vladimir Zelesnkiy ile birlikte Odessa’daki liman bölgesinde yaptıkları gezi sırasında siren sesleri duyulduğunu, ‘Yunan heyetinin konvoy halinde uzaklaşırken, yakınlarda füze atışlarından kaynaklanan güçlü bir patlamanın meydana geldiğini’ söylemişti. Bununla birlikte Sözcü, herhangi bir ayrıntı vermekten ve olayı yorumlamaktan çekinmişti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2024
Ukrayna krizi
Yunanistan: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
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