https://sputniknews.com.tr/20240302/yunanistan-ukraynaya-asker-gondermeyecegiz--1081304835.html
Yunanistan: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
Yunanistan: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yiorgos Gerapetritis Ukrayna'ya asker göndermenin mümkün olmadığını söyledi 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T19:49+0300
2024-03-02T19:49+0300
2024-03-02T19:49+0300
ukrayna krizi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 26 Şubat'ta Paris'te düzenlenen konferansın ardından yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya'nın 'bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağını' söyledi. Macron'a göre Batılı ülkelerin liderleri Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını tartıştı ancak henüz bir uzlaşmaya varılamadı. Gerapetritis, Ta Nea gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna'ya Avrupa birliklerinin gönderilmesi olasılığının gerçekten olup olmadığı sorusuna "Paris'te Kiev'e yardımı arttırmanın yolları tartışıldı, ancak Yunanistan için asker göndermenin söz konusu olmadığını açıkça belirtmek istiyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240229/fransa-basbakani-attal-fransiz-ordusu-ukrayna-sinirlarinin-guvenligini-saglayabilir-1081198773.html
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ukrayna, fransa, ab, nato, asker, yunanistan, yunanistan ordusu
ukrayna, fransa, ab, nato, asker, yunanistan, yunanistan ordusu
Yunanistan: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yiorgos Gerapetritis Ukrayna'ya asker göndermenin mümkün olmadığını söyledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 26 Şubat'ta Paris'te düzenlenen konferansın ardından yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya'nın 'bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağını' söyledi. Macron'a göre Batılı ülkelerin liderleri Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını tartıştı ancak henüz bir uzlaşmaya varılamadı.
Gerapetritis, Ta Nea gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna'ya Avrupa birliklerinin gönderilmesi olasılığının gerçekten olup olmadığı sorusuna "Paris'te Kiev'e yardımı arttırmanın yolları tartışıldı, ancak Yunanistan için asker göndermenin söz konusu olmadığını açıkça belirtmek istiyorum" dedi.