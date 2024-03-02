https://sputniknews.com.tr/20240302/yunanistan-ukraynaya-asker-gondermeyecegiz--1081304835.html

Yunanistan: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz

Yunanistan: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yiorgos Gerapetritis Ukrayna'ya asker göndermenin mümkün olmadığını söyledi 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T19:49+0300

2024-03-02T19:49+0300

2024-03-02T19:49+0300

ukrayna krizi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 26 Şubat'ta Paris'te düzenlenen konferansın ardından yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya'nın 'bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağını' söyledi. Macron'a göre Batılı ülkelerin liderleri Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını tartıştı ancak henüz bir uzlaşmaya varılamadı. Gerapetritis, Ta Nea gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna'ya Avrupa birliklerinin gönderilmesi olasılığının gerçekten olup olmadığı sorusuna "Paris'te Kiev'e yardımı arttırmanın yolları tartışıldı, ancak Yunanistan için asker göndermenin söz konusu olmadığını açıkça belirtmek istiyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240229/fransa-basbakani-attal-fransiz-ordusu-ukrayna-sinirlarinin-guvenligini-saglayabilir-1081198773.html

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ukrayna, fransa, ab, nato, asker, yunanistan, yunanistan ordusu