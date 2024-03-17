https://sputniknews.com.tr/20240317/gazeteci-ali-sirmen-hayatini-kaybetti-1081767587.html

Gazeteci Ali Sirmen hayatını kaybetti

Gazeteci Ali Sirmen hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sirmen 84 yaşında hayatını kaybetti. 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T15:46+0300

2024-03-17T15:46+0300

2024-03-17T15:46+0300

türkiye

ali sirmen

gazeteci

cumhuriyet vakfı

cumhuriyet gazetesi vakfı

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Gazeteci ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen, yaşamını yitirdi. Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu da olan Sirmen, 84 yaşındaydı. Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.Ali Sirmen Kimdir? Türk sanat müziği bestekarı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Gazeteciliğe ne zaman başladı?Gazetecilik kariyerine 1966 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarı olarak başlayan Sirmen, daha sonra Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları kaleme aldı. Son dönemlerde ise Cumhuriyet gazetesinde yazılarına devam etmekteydi. Sirmen, Barış Derneği'nin 1972 yılındaki kuruluşunda aktif rol aldı. Ayrıca televizyon dünyasında da yer aldı; İkinci Bahar dizisinde Antepli bir komiseri canlandırdı ve Cumhuriyet adlı filmde gazetenin kurucusu Yunus Nadi Abalıoğlu'nu oynadı. Siyah-Beyaz programının sunucularından biri olarak SkyTürk kanalında yer aldı ve Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi tartışma programını sundu. 2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görülen Sirmen, Covid-19 teşhisi konularak 25 Mart 2020'de tedavi altına alındı. Ancak 4 Nisan 2020 tarihinde korona virüsüne karşı mücadeleyi kazandı. Son dönemlerde ise İstanbul'da bir hastanede tedavi görmekteydi.

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