https://sputniknews.com.tr/20240309/unlu-oyuncu-kayhan-yildizoglu-hayatini-kaybetti--1081548107.html

Ünlü oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T21:18+0300

2024-03-09T21:18+0300

2024-03-09T21:51+0300

türkiye

oyuncu

vefat

dizi

sinema

yerli sinema

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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'da hayatını kaybetti. Kızı Sibel Yıldızoğlu'nun açıklamalarına göre, Kayhan Yıldızoğlu yaşlılıktan kaynaklı doğal sebeplerden dolayı vefat etti. Sibel Yıldızoğlu, şu açıklamaları yaptı:Kayhan Yıldızoğlu kimdir? İstanbul Yeşilköy'de 1936 yılında doğan Yıldızoğlu, Türkan Suner ile yaptığı evlilikten iki kız çocuğu sahibi olmuş, ancak bir süre sonra boşanmıştır. Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile tanışması, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda uzun yıllar boyunca sahne almıştır.Kayhan Yıldızoğlu'nun sinema kariyeri ise 1966 yılında ilk filmiyle başlamış ve yaklaşık 180 filmde rol almıştır. Türk sinemasının pek çok önemli yapıtında yer almış olan Yıldızoğlu, pek çok yardımcı rollerde de görev almıştır. Ayrıca televizyon dizilerinde de boy göstermiştir.Yıldızoğlu'nun rol aldığı bazı önemli yapımlar arasında "Köstebekgiller: Perili Orman", "Küçük Ağa", "Öyle Sevdim ki Seni", "Ali Ayşe'yi Seviyor", "Evim Sensin" ve "Akasya Durağı" gibi yapımlar yer almaktadır. Usta oyuncunun rol aldığı film ve diziler 2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Yüce Majeste)(TV Dizisi)2015 - Köstebekgiller: Perili Orman (Nadir Badem) (Sinema Filmi)2014 - Küçük Ağa 2. sezon (Burhan Dede)(TV Dizisi)2013 - Öyle Sevdim ki Seni (Arif Usta) (Sinema Filmi)2013 - Ali Ayşe'yi Seviyor (Kayhan) (TV Dizisi)2012 - Evim Sensin2008 - 2011 - Akasya Durağı2006 - Selena2008 - Görgüsüzler2006 - Sevda Çiçeği2006 - Unutulmayanlar2006 - Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar2005 - Miras2005 - İnadım İnat2004 - Yabancı Damat2004 - Kalbin Zamanı2003 - Ömerçip2000 - Zart-1 TV1999 - Bize Ne Oldu1999 - Kahpe Bizans1998 - Eşkıya1996 - Tatlı Kaçıklar1995 - Çiçek Taksi1993 - Cümbüş Sokak1993 - Zirvedekiler1991 - Varyemez1990 - Sözde Kızlar1987 - Hoşgeldin Ramazan1979 - Nokta İle Virgül Paldır Küldür1978 - Taşı Toprağı Altın Şehir1978 - İşte Bizim Hikayemiz1978 - Kara Murat Devler Savaşıyor1978 - Hedef1977 - Güneşli Bataklık1977 - Kara Murat Denizler Hakimi1977 - Çakal Avı1977 - Şıpsevdi1977 - Yıkılmayan Adam1977 - Ölmeyen Şarkı1977 - Bizim Kız1976 - Adana Urfa Bankası1976 - Sıralardaki Heyecan-1975 - Kocam Erkek mi?1975 - Dadaş Hasan1975 - Topuz1975 - Üç Kağıtçılar1975 - Evcilik Oyunu1975 - Acele Koca Aranıyor1974 - Unutma Beni1974 - Almanyalı Yarim1974 - Göç1974 - Kahramanlar1974 - Unutama Beni1974 - Kara Murat Kardeş Kanı1974 - Kara Murat Ölüm Emri1974 - Ayrı Dünyalar1973 - Aşk Mahkumu1973 - Vurgun1973 - Soyguncular1973 - Bitirimler Sosyetede1973 - Bir Demet Menekşe1973 - Acı Hayat1973 - Turist Ömer Uzay Yolunda1973 - Bitirim Kardeşler1973 - Rabia1973 - Arap Abdo1973 - Kabadayının Sonu1973 - Battal Gazi Geliyor1973 - Anneler Günü1973 - Gazi Kadın1973 - Kara Murat Fatih'in Fermanı1973 - Balıkçı Osman1972- Süper Adam Kadınlar Arasında1972 - Bir Pınar ki1972 - Malkoçoğlu Kurt Bey1972 - Yumurcak Küçük Şahit1972 - Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi1972 - Ayrılık1972 - Falcı1972 - Sen Alın Yazımsın1972 - Hızlı Hızır1972 - Zulüm1972 - Ölüm Bebekleri1972 - Bela Mustafa1972 - Kadın Yapar1972 - Yıldırım Ajan1972 - Kanlı Para1972 - İtham Ediyorum1972 - Rüyalar Gerçek Olsa1972 - Babanın Arkadaşları / L'Amico del Padrino1972 - Ve Silahını Çekti1972 - Hayatımın En Güzel Yılları1971 - Keloğlan1971 - Kızıl Maske'nin İntikamı1971 - İpi Boynunda Bil1971 - Herşeyim Sensin1971 - Bir Kadın Kayboldu1971 - Yarın Ağlayacağım1971 - Gizli Aşk1971 - Ali Baba Kırk Haramiler1971 - Yavru İle Katip1971 - Sevdiğim Uşak1971 - Bicirik İş Başında1971 - Bicirik İş Peşinde1971 - Elmacı Kadın1971 - Görünce Kurşunlarım1971 - Hasret1971 - Hem Döğüş Hem Seviş1971 - Kurşunla Selamlarım1971 - Sürgünden Geliyorum1971 - Toto Kralı1971 - Fadime Cambazhane Gülü1971 - Üç Arkadaş1971 - Gönül Hırsızı1971 - Oyun Bitti1971 - Yumurcağın Tatlı Rüyaları1971 - Mıstık1970 - Devler Geliyor - 1970 - Ecel Teri1970 - Ankara Ekspresi1970 - Fadime1970 - Koçum Ali1970 - Tehlikeli Oyun1970 - Sevgili Muhafızım1970 - Şoför Nebahat1970 - Hayatım Sana Feda1970 - Arım, Balım, Peteğim1970 - Buğulu Gözler1970 - Mazi Kalbimde Yaradır1970 - Kara Gözlüm1969 - Kurşunların Kanunu1969 - Yaralı Kalp1969 - Gül Ayşe1969 - İffet1969 - Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor1969 - Osmanlı Kartalı1969 - Aşk Bu Değil1969 - Sabah Olmasın1969 - Şehir Eşkiyası1969 - Kaderimsin1969 - Tarkan1969 - Acı İle Karışık1968 - Can Pazarı1968 - Artık Sevmeyeceğim1968 - Dağları Bekleyen Kız1968 - Malkoçoğlu Kara Korsan1968 - Ömrümün Tek Gecesi1968 - Leylaklar Altında1968 - Erikler Çiçek Açtı1968 - Son Vurgun1968 - Kara Battal'ın Acısı1968 - Urfa İstanbul1968 - Kahveci Güzeli1968 - Şeyh Ahmet1967 - Ölüm Saati1967 - Kara Davut1967 - Ömre Bedel Kız1967 - Yaşlı Gözler1966 - Malkoçoğlu1966 - Fatih'in Fedaisi

https://sputniknews.com.tr/20240217/turkiye-dunyaya-en-cok-dizi-ihrac-eden-ucuncu-ulke-oldu-1080829266.html

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