https://sputniknews.com.tr/20240217/turkiye-dunyaya-en-cok-dizi-ihrac-eden-ucuncu-ulke-oldu-1080829266.html

Türkiye dünyaya en çok dizi ihraç eden üçüncü ülke oldu

Türkiye dünyaya en çok dizi ihraç eden üçüncü ülke oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye dünyada en çok dizi ihraç eden ülkeler arasında 3'e girdi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T15:03+0300

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2024-02-17T15:03+0300

türkiye

türk dizileri

türk dizileri

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Türk dizileri, son yıllarda dünya çapında büyük ilgi görüyor. The Economist dergisinin de gündemine taşıdığı bu diziler, Orta Doğu'dan Avrupa'ya ve Latin Amerika'ya kadar geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğu aktarıldı. Parrot Analytics'in verilerine göre, 2020 ile 2023 arasında Türk dizilerine olan küresel talep %184 artış gösterdi. Bu rakam, Kore dizilerine olan talebin %73 olduğu düşünülürse, dünyada oldukça önemli bir artışı temsil ediyor.Türk dizilerini en çok izleyen üç ülke2023 yılında Türk dizileri İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerde en çok tercih edilen yapımlar arasında yer aldı. İstanbul Ticaret Odası'nın tahminine göre, Türkiye'nin televizyon ihracatı 2022'de 600 milyon doları aştı. Bazı analistler ise bu rakamın yakın zamanda milyarları bulabileceğini öngörüyor. İspanya'daki en popüler üç dizi de Türk Glance'in verilerine göre, 2023'ün ilk yarısında İspanya'da en popüler üç yapımın Türk dizileri olduğu belirtiliyor. The Economist'in makalesinde, Türk dizilerinin diğer ülkelerde daha uzun süre ve daha kısa bölümler halinde yayınlandığına dikkat çekiliyor. Çoğunlukla İspanyolca dublajlı izleniyorDizilerin çoğunlukla dublajlı izlendiği de aktarılırken, özellikle İspanyolca diliyle Latin Amerika'daki izleyicilere ulaşılıyor. Buna karşın Lehçe veya Yunanca gibi diller için altyazılı seçeneği daha çok tercih ediliyor. Bu sayede izleyiciler Türkçe öğrenmeye bile başlıyor ve dublajlı yayını beklemek zorunda kalmıyor.The Economist'e göre göz alıcı manzaralar, lüks kostümler, güzel ve yakışıklı oyunlar, Türk dizilerini çekici kılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220425/turk-urunleri-fenomenler-ve-dizilerle-tanitilacak-1055817915.html

türkiye

ispanya

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