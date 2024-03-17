https://sputniknews.com.tr/20240317/fransiz-gozlemci-ruslar-fransizlardan-cok-daha-mutlu-1081764939.html

Fransız gözlemci: Ruslar, Fransızlardan çok daha mutlu

Fransız gözlemci: Ruslar, Fransızlardan çok daha mutlu

Sputnik Türkiye

Rusya devlet başkanlığı seçimini takip eden Fransız gözlemci Christian Rho, modern Rusların günümüz Fransızlarından çok daha mutlu göründüğünü ve Moskova'nın... 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T12:04+0300

2024-03-17T12:04+0300

2024-03-17T12:04+0300

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rusya

başkanlık seçimleri

vladimir putin

kremlin

fransa

paris

endonezya

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Sputnik'e konuşan Rho, "Ruslar, örneğin Fransızlardan daha mutlu görünüyor. Ben Fransalıyım, dolayısıyla aklıma gelen tek karşılaştırma bu. Yani Moskova'ya geldiğimde Paris'e kıyasla çok büyük bir fark hissettim. Moskova zengin ve lüks görünüyor. İnsanlar çok mutlu görünüyor. Bilmiyorum, Paris'in uzun zaman önceki hali gibi" dedi.Endonezyalı gözlemciler: Kırımlıların pozitif yaklaşımı iyiye işaretEndonezyalı gözlemciler Yeien Rostiyani ve Adri Arlan Sinaga, Kırım halkının seçim merkezlerindeki olumlu ruh halinin iyiye işaret olduğunu söyledi.Rostiyani, Sputnik'e verdiği demeçte, "Çok sayıda insan sandık başına geliyor. Herkes pozitif ruh haliyle, coşkuyla geliyor ve bu iyi bir işaret. Oy verme süreci oldukça şeffaf, bu da Kırım'ın sadece kendisine değil, tüm dünyaya açık olduğunu gösteriyor. İnsanlar açık ve seçimlerinde özgürler" ifadelerini kullandı.Sinaga, Kırım'daki seçim sürecinin insan iletişimi açısından da düşünülüp tasarlandığını söyledi. "Ciddi bir süreç olmasına rağmen seçimlerde sıcak durumlara da yer verilmesi beni çok etkiledi. Mesela yaşlılar geldiğinde sandıkta onlara kupa şeklinde bir hediyelik eşya veriliyordu. İnsanlığa her zaman yer olması güzel. Birçok insan bizi duygusal bir şekilde karşıladı. Açıklık ve empati göstererek gülümsediler. Bu, seçim sürecinde böyle bir duygunun var olduğuna dair iyi bir işaret" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240317/baskanlik-secimi-devam-ediyor-rusya-vatandaslari-istanbul-ankara-ve--1081764256.html

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rusya, başkanlık seçimleri, vladimir putin, kremlin, fransa, paris, endonezya