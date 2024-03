https://sputniknews.com.tr/20240317/erdogan-uluslararasi-kurum-ve-kuruluslar-sinifta-kaldi-islam-dunyasi-da-iyi-bir-sinav-veremedi-1081775091.html

Erdoğan: Hiçbir siyasetçinin cesaret edemediği duruşu 'one minute' diyerek ortaya koyduk

Erdoğan: Hiçbir siyasetçinin cesaret edemediği duruşu 'one minute' diyerek ortaya koyduk

İstanbul'da 'Kadim Dostlar İftarı' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Gazze gündemiyle başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadim Dostlar İftarı' programındaki konuşmasında "Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi" ifadesini kullandı. Gazze gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şunları söyledi:Davos Zirvesi ile ilgili de hatırlatmada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemediği duruşu 15 sene önce 'one minute' diyerek ortaya koyduk" dedi.31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili olarak ise "Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular" diyen Erdoğan şu ifadelere yer erdi:

