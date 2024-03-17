https://sputniknews.com.tr/20240317/erdogan-uluslararasi-kurum-ve-kuruluslar-sinifta-kaldi-islam-dunyasi-da-iyi-bir-sinav-veremedi-1081775091.html
Erdoğan: Hiçbir siyasetçinin cesaret edemediği duruşu 'one minute' diyerek ortaya koyduk
Erdoğan: Hiçbir siyasetçinin cesaret edemediği duruşu 'one minute' diyerek ortaya koyduk
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 'Kadim Dostlar İftarı' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Gazze gündemiyle başladı ve "Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T20:36+0300
2024-03-17T20:36+0300
2024-03-17T20:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
son dakika
one minute
gazze
gazze şeridi
31 mart yerel seçimleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/11/1081775409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9802d9a88685b2cb6e4e193ab05ebe0.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadim Dostlar İftarı' programındaki konuşmasında "Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi" ifadesini kullandı. Gazze gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şunları söyledi:Davos Zirvesi ile ilgili de hatırlatmada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemediği duruşu 15 sene önce 'one minute' diyerek ortaya koyduk" dedi.31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili olarak ise "Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular" diyen Erdoğan şu ifadelere yer erdi:
https://sputniknews.com.tr/20240317/gazzede-saldirilar-surerken-90-bin-kisi-ramazan-ayinin-ilk-cuma-namazini-mescid-i-aksada-kildi-1081772812.html
türkiye
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/11/1081775409_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_84be9d572a26058c7c65acd661d21507.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
one minute olayı nedir, erdoğan one minute, one minute ne zaman, one minute özür
one minute olayı nedir, erdoğan one minute, one minute ne zaman, one minute özür
Erdoğan: Hiçbir siyasetçinin cesaret edemediği duruşu 'one minute' diyerek ortaya koyduk
20:36 17.03.2024 (güncellendi: 20:51 17.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul’da 'Kadim Dostlar İftarı' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Gazze gündemiyle başladı ve "Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemediği duruşu 15 sene önce 'one minute' diyerek ortaya koyduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadim Dostlar İftarı' programındaki konuşmasında "Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi" ifadesini kullandı.
Gazze gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şunları söyledi:
"İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için mühimmat desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk-kadın kabristanına çevirdi.
Türkiye, tüm imkanlarıyla Gazze'li kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez.
İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız"
Davos Zirvesi ile ilgili de hatırlatmada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemediği duruşu 15 sene önce 'one minute' diyerek ortaya koyduk" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili olarak ise "Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular" diyen Erdoğan şu ifadelere yer erdi:
"Bırakın yeni projelere, eserlere imza atmayı, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda tıkır tıkır işleyen sistemleri bile bunlar bozdu.
Kendi şahsi reklamlarına verdikleri ehemmiyetin yarısını, şehrin kördüğüm haline gelen sorunlarının çözümüne vermediler.
Utanmadan, sıkılmadan üst geçitlerin gövdesine 'İsrafı bıraktık' diyor. Hangi israfı? Sadece sizin malum mahfillere harcadığınız rakamlar bilinir gibi değil."