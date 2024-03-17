Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da: CHP'liler demet demet dolarları sayıyor, avroları topluyorlar

DEM, emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor, yani nereden, Kandil'den DEM, emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor, yani nereden, Kandil'den

CHP yine DEM ile gizli saklı bir işbirliği içinde. Bu işbirliğini milletin gözünden kaçırmak için her gün yeni bir ifade buluyorlar. Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri ve belediye meclislerini paylaşıyorlar. Bu iki partinin kurduğu sinsi oyuna Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak siyasette tırnak tutturmanın peşindeler. CHP yine DEM ile gizli saklı bir işbirliği içinde. Bu işbirliğini milletin gözünden kaçırmak için her gün yeni bir ifade buluyorlar. Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri ve belediye meclislerini paylaşıyorlar. Bu iki partinin kurduğu sinsi oyuna Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak siyasette tırnak tutturmanın peşindeler.

Konya'ya 372 milyar lira üzerinde kamu yatırımı yaptık. Konya'ya 372 milyar lira üzerinde kamu yatırımı yaptık.

Şehrimize 4 yeni üniversite kazandırdık. Şehrimize 4 yeni üniversite kazandırdık.

Biri stadyum olmak üzere, 114 adet spor tesisi inşa ettik. Biri stadyum olmak üzere, 114 adet spor tesisi inşa ettik.

6'lı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Partimizden ayrılıp ondan sonra altılı masaya ne oldular? Misafir oldular. Şimdi ne alemdeler? Şu anda parlamento da bile yerleri yok. Hepsinin sonu hüsran oldu. Sadece sandıkta değil, milletin gönlünde de kaybettiler. 6'lı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Partimizden ayrılıp ondan sonra altılı masaya ne oldular? Misafir oldular. Şimdi ne alemdeler? Şu anda parlamento da bile yerleri yok. Hepsinin sonu hüsran oldu. Sadece sandıkta değil, milletin gönlünde de kaybettiler.

CHP yönetimi yıllardır laiklik, Atatürkçülük, irtica gibi kavramların istismarıyla varlıklarını sürdürmeye alışmışlar. Memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyen, eylem ortaya koyamayanların durumuna gönlümüz razı gelmiyor. CHP yönetimi yıllardır laiklik, Atatürkçülük, irtica gibi kavramların istismarıyla varlıklarını sürdürmeye alışmışlar. Memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyen, eylem ortaya koyamayanların durumuna gönlümüz razı gelmiyor.