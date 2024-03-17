https://sputniknews.com.tr/20240317/chp-genel-baskani-ozel-bence-derin-devlet-bile-elinden-gelen-her-seyi-yapiyor-1081777005.html

CHP Genel Başkanı Özel: Bence derin devlet bile elinden gelen her şeyi yapıyor

CHP Genel Başkanı Özel: Bence derin devlet bile elinden gelen her şeyi yapıyor

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özgür Özel, "'CHP bir başına 31 Mart’ı kazanırsa iktidar için çok yıpratıcı, CHP için çok güçlendirici olacak'. Bunun olmaması için saray elinden... 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T21:54+0300

2024-03-17T21:54+0300

2024-03-17T21:58+0300

türkiye

sözcü

sözcü

sözcü gazetesi

ismail saymaz

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078874143_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fbb3167f1ba0ea6547e6e3c8b675c060.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü Gazetesi'nde İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. 31 Mart'ta büyük başarı elde edeceklerini düşündüğünü ifade eden Özel, "Ama sarayın da hesabı var. Onlar şunu biliyor; 'Tek başına bıraktık CHP’yi. CHP bir başına 31 Mart’ı kazanırsa iktidar için çok yıpratıcı, CHP için çok güçlendirici olacak'" diyerek şu ifadeleri kullandı:CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan "para sayma" görüntülerine ilişkin konuşan Özel, "AK Parti en iyi bildiği işi yapıyor. Yine kumpasla karşı karşıyayız" dedi ve şunları ekledi:Özel'in gündemdeki sorulara ilişkin verdiği yanıtlardan bazıları şu şekilde:AK Parti en iyi bildiği işi yapıyor. Yine kumpasla karşı karşıyayız. Video ile kurulmuş bir kumpas var. Dört buçuk yıl önce çekilmiş, hukuka aykırı olarak kaydedilmiş, şantaj amacıyla kullanılmış görüntüler siyasi kumpasa alet ediliyor.Dün (Önceki gün) Erdoğan’ı duyduğumda inanamadım. Dedim ki, “Bu filmi daha önce görmüştük.”14 Mayıs’ta sahte video yaptırmıştı. Siyaseten üstünde tepindi. Oysa montajdı. Burada eski videoyu servis ettiriyor. Seçime veya kurultaya dairmiş gibi kullanmaya çalışıyor.Sahte video yaptırmakla aynı ahlakın ürünü.Ben videoyu gördüğümde sadece bir kişi görünüyordu ve etrafı buzlanmıştı. Tarih yoktu. Dedim ki “Orijinalini bulun, buzladıklarına göre çarpıtma var.”İlk tweetler şöyleydi: “Kurultayda para sayma görüntüleri…” Tarihin 2019, yerin avukat bürosu olduğu ortaya çıktı. Belli ki yasa dışı bir iş yapılmıyor. Herkesin bildiği bir işlem tamamlanıyor. Özellikle büroda teslim edilmesi istenmiş. İlk günden kurgulanmış bir kumpas olduğu anlaşılıyor.Soruşturmadan memnunuz. Enine boyuna ortaya çıksın.Ertesi gün. Çünkü bizim arkadaşlara şantaj olarak kullanmışlar.“Elimizde para sayma görüntüleriniz var” diye.Bir yıl kadar önce.Benim açımdan durum şu: Benim dönemim değil, şu anki il başkanımızın dönemi değil. İl başkanlığımız değil, CHP’ye ait bir yer değil. Yapılan iş, son derece iyi niyetle yapılmış. Ama meseleyi kurultay diye yansıtmalarının sebebi, partinin içini karıştırmak. CHP’yi kirli görüntülerin içindeymiş gibi gösteren, baştan aşağıya planlamış bir kumpas.Tamamen iftira. Bu görüntülerin bir gayrimenkul satın alınırken alıcıyla satıcı arasında yaşanan görüntüler olduğunu herkes biliyor. Bugünmüş gibi kullanılması siyasi ahlaksızlık.En yakın arkadaşlarıma “Seçimi kazandık anlaşılan” dedim.Çünkü İstanbul’u kazanmak için görüntüyü zamanından ve bağlamından koparıp bugünle ilişkilendiren bir yalana AKP’nin genel başkanı sığınıyorsa sürecek kozu kalmadı demektir.Gayrimenkul alışverişinde satanın kurallarına uyuluyor. Yoksa satmıyor. Diyor ki “Şu kadarını nakit olarak vereceksiniz.” İstenen bir binayı kaçırmamak için satıcının talebine uyulmuş.Yasaya aykırı bir mevzu yok. Bağışların nasıl toplandığı sorulduğunda Anayasa Mahkemesi gelip görür.O detaya hakim değilim ama paraların nasıl toplanacağı Siyasi Partiler Kanunu’na göre belli. Sorulan her soruya parti cevap verir.Kamuoyunun CHP’li diye tanıdığı simaların pek çoğunu CHP’li görmüyorum. Partide önemli bir figür gibi yansıtıldılar. Ne kadar partili oldukları o gün ortaya çıktı.Altınok’un malvarlığını görünce ‘Allah Allah’ dedimOldukça iyi. Mansur Başkan, geçen seçimde oy aldığı herkesin oyunu alıyor. AKP ve MHP’lilerden ciddi oy akışı var.Mevcut üç belediyemizin dışında Polatlı, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut ve Beypazarı’nı alıyoruz. Çeper ilçelerde başa baş yarıştığımız sekiz ilçe var.

https://sputniknews.com.tr/20240305/selvi-imamoglu-ile-ozgur-ozel-arasina-kara-kedi-girdi-1081378323.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sözcü, sözcü, sözcü gazetesi, ismail saymaz