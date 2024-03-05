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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240305/selvi-imamoglu-ile-ozgur-ozel-arasina-kara-kedi-girdi-1081378323.html
Selvi: İmamoğlu ile Özgür Özel arasına kara kedi girdi
Selvi: İmamoğlu ile Özgür Özel arasına kara kedi girdi
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Özel ile İmamoğlu arasında gerilim yaşandığını belirtti ve "İmamoğlu seçimi kazansa da kaybetse de 1 Nisan’dan sonra Özgür Özel için tehlike... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
özgür özel
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Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı İmamoğlu arasında gerginlik yaşandığını iddia etti.Selvi, ikilinin bir yemekte aralarında geçenleri şöyle özetledi:Selvi, yerel seçimlerin ardından da CHP'yi çalkantılı bir sürecin beklediğini öne sürdü ve bugünkü yazısına şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20240228/nedim-sener-imamoglu-3-bucuk-yildir-ayasofyaya-neden-adim-atmiyor-1081167168.html
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özgür özel, ekrem imamoğlu, chp, abdulkadir selvi, adaylık
özgür özel, ekrem imamoğlu, chp, abdulkadir selvi, adaylık

Selvi: İmamoğlu ile Özgür Özel arasına kara kedi girdi

09:35 05.03.2024
© İHA / SEMA DEMİR - SENAT DESTANOĞLU-CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Büyükdere Atatürk Fidanlığı açıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Büyükdere Atatürk Fidanlığı açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© İHA / SEMA DEMİR - SENAT DESTANOĞLU-
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Abdulkadir Selvi, Özel ile İmamoğlu arasında gerilim yaşandığını belirtti ve "İmamoğlu seçimi kazansa da kaybetse de 1 Nisan’dan sonra Özgür Özel için tehlike çanları çalıyor" dedi.
Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı İmamoğlu arasında gerginlik yaşandığını iddia etti.
Selvi, ikilinin bir yemekte aralarında geçenleri şöyle özetledi:
"Yanlarında İmamoğlu’nun en güvendiği isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek var. İmamoğlu, İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylıklarının belirlenmesine kimseyi karıştırmayacağını Özgür Özel’in yüzüne karşı söylüyor. Bazı illerde belediye başkan adaylıklarının belirlenmesinde Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’dan kaynaklı sıkıntılar olduğunu anlatıyor. “İstanbul’u ben belirleyeceğim. Geri kalanı Gökhan sana anlatır. Şimdi benim gitmem gerekiyor” diyor ve kalkıp gidiyor. Özgür Özel de İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylarının ilan edildiği tanıtım toplantısına katılmıyor."
Selvi, yerel seçimlerin ardından da CHP'yi çalkantılı bir sürecin beklediğini öne sürdü ve bugünkü yazısına şunları ekledi:
"Seçimi kaybederse CHP genel başkanı olmak için harekete geçecek. Seçimi kazandığı takdirde İmamoğlu’nun olağanüstü kurultayı toplayıp Özgür Özel’i devirmek için düğmeye basacağı söyleniyor. Özgür Özel’e güvenmediği için onun yerine Gökhan Günaydın’ı CHP’nin başına geçirmeyi planladığı konuşuluyor. İmamoğlu seçimi kazansa da kaybetse de 1 Nisan’dan sonra Özgür Özel için tehlike çanları çalıyor."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
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