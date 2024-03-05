https://sputniknews.com.tr/20240305/selvi-imamoglu-ile-ozgur-ozel-arasina-kara-kedi-girdi-1081378323.html

Selvi: İmamoğlu ile Özgür Özel arasına kara kedi girdi

Selvi: İmamoğlu ile Özgür Özel arasına kara kedi girdi

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi, Özel ile İmamoğlu arasında gerilim yaşandığını belirtti ve "İmamoğlu seçimi kazansa da kaybetse de 1 Nisan’dan sonra Özgür Özel için tehlike... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T09:35+0300

2024-03-05T09:35+0300

2024-03-05T09:35+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

özgür özel

ekrem imamoğlu

chp

abdulkadir selvi

adaylık

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Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı İmamoğlu arasında gerginlik yaşandığını iddia etti.Selvi, ikilinin bir yemekte aralarında geçenleri şöyle özetledi:Selvi, yerel seçimlerin ardından da CHP'yi çalkantılı bir sürecin beklediğini öne sürdü ve bugünkü yazısına şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20240228/nedim-sener-imamoglu-3-bucuk-yildir-ayasofyaya-neden-adim-atmiyor-1081167168.html

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Sputnik Türkiye

özgür özel, ekrem imamoğlu, chp, abdulkadir selvi, adaylık