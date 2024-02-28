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Nedim Şener: İmamoğlu 3 buçuk yıldır Ayasofya’ya neden adım atmıyor?
Nedim Şener: İmamoğlu 3 buçuk yıldır Ayasofya’ya neden adım atmıyor?
Sputnik Türkiye
Nedim Şener, İmamoğlu'nun Ayasofya'ya gitmeme sebebini açıkladı ve "İmamoğlu daha başından itibaren Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı. Peki başka kimler... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Nedim Şener, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Ayasofya'yı neden ziyaret etmediğini sordu.İmamoğlu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorumŞener sorunun cevabını şu şekilde verdi:Neden Ayasofya'ya gitmedi?Nedim Şener konuyu şu şekilde değerlendirdi:
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Nedim Şener: İmamoğlu 3 buçuk yıldır Ayasofya’ya neden adım atmıyor?

09:58 28.02.2024
© AA / Murat ŞengülEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AA / Murat Şengül
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Nedim Şener, İmamoğlu'nun Ayasofya'ya gitmeme sebebini açıkladı ve "İmamoğlu daha başından itibaren Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı. Peki başka kimler Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşıydı" dedi.
Hürriyet yazarı Nedim Şener, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Ayasofya'yı neden ziyaret etmediğini sordu.

İmamoğlu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum

Şener sorunun cevabını şu şekilde verdi:
"Aslında benim iki sorumun cevabı, Ayasofya Camii açılmadan hemen önce 2020 yılı haziran ayında İmamoğlu’nun Yunanistan’da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu’na telekonferansla katıldığı toplantıda konuyla ilgili soruya verdiği cevapta gizli. İmamoğlu’na katıldığı panelde, gazeteci Alexis Papachelas tarafından “Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili düşünceleriniz nedir?” sorusu yöneltildi. İmamoğlu, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı’nın sorumluluğu altında bulunmuyor” ifadeleriyle cevap verdi. "

Neden Ayasofya'ya gitmedi?

Nedim Şener konuyu şu şekilde değerlendirdi:
"İmamoğlu böylece tam da Yunanlıların istediği cevabı vermiş oldu. Yani İmamoğlu daha başından itibaren Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı. Peki başka kimler Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşıydı; elbette İstanbul’u kendilerinin zanneden Yunanlılar, “büyük acı çeken” Papa, ABD Başkanı Biden, Avrupalı lider ve siyasetçiler. Türkiye’de müze kalmasını isteyen bir azınlık ve elbette İmamoğlu gibiler. O yüzden kadim İstanbul şehrinin dört yıldır belediye başkanlığını yapan Ekrem İmamoğlu 3.5 yıl önce ibadete açılan Ayasofya Camii’ne adım atmadı. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu ile Ayasofya’nın hemen karşısında bulunan 30 metre ilerideki Yerebatan Sarnıcı’na kadar gitmişlerdi. Bunun yanında Sultanahmet Meydanı’nda da görüntü veren İmamoğlu Ayasofya’ya uğramadı bile. Elbette bu düşünceleri ve kamuoyuna yansıyan İmamoğlu’ndan Ayasofya Camii’nin bağlı olduğu vakıf da temizlik ve güvenlik hizmetleri talebinde bulunmamış. Onun yerine bu hizmetleri Fatih Belediyesi veriyor. Bu ayıp da İstanbul Şehr-i Emini olan İstanbul’un belediye başkanlığını yapan İmamoğlu’na yeter de artar."
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