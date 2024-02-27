https://sputniknews.com.tr/20240227/bestas-imamoglu-sayemizde-secildi-demin-bir-borcu-yok-alacagi-var-1081156751.html

Beştaş: İmamoğlu sayemizde seçildi, DEM'in bir borcu yok alacağı var

Beştaş: İmamoğlu sayemizde seçildi, DEM'in bir borcu yok alacağı var

Sputnik Türkiye

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, 2019 seçimlerini hatırlatarak. "İmamoğlu, sayemizde seçildi. DEM'in bir borcu yok... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

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2024 türkiye yerel seçimleri

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dem parti

meral danış beştaş

ekrem imamoğlu

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CHP ile DEM Parti arasındaki işbirliği iddiaları gündemde yer almaya devam ederken, DEM'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.CNN Türk'in haberine göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş, 2019 seçimlerini hatırlatarak. "İmamoğlu, sayemizde seçildi. DEM'in bir borcu yok alacağı var" dedi.Beştaş, “Bir borcumuz varmış gibi onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek bizim alacağımız var, bizim CHP'den alacağımız var. 2019’da verdiğimiz destek, daha dün 14-28 Mayıs var ortada. Bu konuda kimse bizimle bu konuda konuşamaz. Bunu sineye çekmeyiz. Kimseye borçlu değiliz, alacaklı olabiliriz” ifadelerini kullandı.CHP'den partisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Beştaş “Biz hiyerarşik olarak onların astı üstü değiliz. Daha düne kadar İYİ Parti ile birlikteydiniz, bile bile oy verdik" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240216/meral-danis-bestas-kimdir-1080807965.html

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