https://sputniknews.com.tr/20240317/cem-yilmazdan-gosterisinde-ahu-yagtuya-nafaka-gondermesi-sakin-soyleme-1081775807.html
Cem Yılmaz'dan gösterisinde Ahu Yağtu'ya nafaka göndermesi: 'Sakın söyleme'
Cem Yılmaz'dan gösterisinde Ahu Yağtu'ya nafaka göndermesi: 'Sakın söyleme'
Sputnik Türkiye
Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya gönderme yaparak oğluyla yaşadığı bir diyaloğa gösterisinde yer verdi. Yılmaz "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T22:49+0300
2024-03-17T22:49+0300
2024-03-17T22:50+0300
yaşam
cem yılmaz
ahu yağtu
nafaka
evlilik
gösteri
istanbul sözleşmesi
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Cem Yılmaz gösterisinde eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadıkları nafaka konusuyla ilgili bir bölüme yer verdi.Yılmaz "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. 'Baba doğru mu' diye sordu. 'Annenin haberi yok değil mi? Sakın ona gösterme.' diye uyardım. Biliyorsunuz ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/cem-yilmaz-emekli-maasini-acikladi-1075294335.html
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cem yılmaz, ahu yağtu, nafaka, evlilik, gösteri, istanbul sözleşmesi
cem yılmaz, ahu yağtu, nafaka, evlilik, gösteri, istanbul sözleşmesi
Cem Yılmaz'dan gösterisinde Ahu Yağtu'ya nafaka göndermesi: 'Sakın söyleme'
22:49 17.03.2024 (güncellendi: 22:50 17.03.2024)
Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya gönderme yaparak oğluyla yaşadığı bir diyaloğa gösterisinde yer verdi. Yılmaz "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. 'Baba doğru mu' diye sordu. 'Annenin haberi yok değil mi? Sakın ona gösterme diye uyardım dedi.
Cem Yılmaz gösterisinde eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadıkları nafaka konusuyla ilgili bir bölüme yer verdi.
Yılmaz "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. 'Baba doğru mu' diye sordu. 'Annenin haberi yok değil mi? Sakın ona gösterme.' diye uyardım. Biliyorsunuz ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu" ifadelerine yer verdi.