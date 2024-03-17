https://sputniknews.com.tr/20240317/cem-yilmazdan-gosterisinde-ahu-yagtuya-nafaka-gondermesi-sakin-soyleme-1081775807.html

Cem Yılmaz'dan gösterisinde Ahu Yağtu'ya nafaka göndermesi: 'Sakın söyleme'

Cem Yılmaz'dan gösterisinde Ahu Yağtu'ya nafaka göndermesi: 'Sakın söyleme'

Sputnik Türkiye

Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya gönderme yaparak oğluyla yaşadığı bir diyaloğa gösterisinde yer verdi. Yılmaz "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal... 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T22:49+0300

2024-03-17T22:49+0300

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yaşam

cem yılmaz

ahu yağtu

nafaka

evlilik

gösteri

istanbul sözleşmesi

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Cem Yılmaz gösterisinde eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadıkları nafaka konusuyla ilgili bir bölüme yer verdi.Yılmaz "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. 'Baba doğru mu' diye sordu. 'Annenin haberi yok değil mi? Sakın ona gösterme.' diye uyardım. Biliyorsunuz ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230908/cem-yilmaz-emekli-maasini-acikladi-1075294335.html

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cem yılmaz, ahu yağtu, nafaka, evlilik, gösteri, istanbul sözleşmesi