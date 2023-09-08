https://sputniknews.com.tr/20230908/cem-yilmaz-emekli-maasini-acikladi-1075294335.html

Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı

Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından güncel emekli maaşını paylaştı. Yılmaz paylaşımına, "Allah bereket versin" notunu düştü. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T11:35+0300

2023-09-08T11:35+0300

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yaşam

cem yılmaz

emekli maaşı

bağkur

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Komedyen, oyuncu, senarist, film yapımcısı ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli maaşını açıkladı.Yılmaz paylaşımında, "1996'dan beri setteyim. Etti mi sana 27 sene... Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230616/cem-yilmaz-artik-bag-kur-emeklisiyim-ilk-maasimi-aldim-1072556263.html

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cem yılmaz emekli maaşı, cem yılmaz'ın emekli maaşı ne kadar