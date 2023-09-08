https://sputniknews.com.tr/20230908/cem-yilmaz-emekli-maasini-acikladi-1075294335.html
Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı
Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından güncel emekli maaşını paylaştı. Yılmaz paylaşımına, "Allah bereket versin" notunu düştü. 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T11:35+0300
2023-09-08T11:35+0300
2023-09-08T11:35+0300
yaşam
cem yılmaz
emekli maaşı
bağkur
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Komedyen, oyuncu, senarist, film yapımcısı ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli maaşını açıkladı.Yılmaz paylaşımında, "1996'dan beri setteyim. Etti mi sana 27 sene... Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/cem-yilmaz-artik-bag-kur-emeklisiyim-ilk-maasimi-aldim-1072556263.html
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cem yılmaz emekli maaşı, cem yılmaz'ın emekli maaşı ne kadar
cem yılmaz emekli maaşı, cem yılmaz'ın emekli maaşı ne kadar
Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından güncel emekli maaşını paylaştı. Yılmaz paylaşımına, "Allah bereket versin" notunu düştü.
Komedyen, oyuncu, senarist, film yapımcısı ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli maaşını açıkladı.
Yılmaz paylaşımında, "1996'dan beri setteyim. Etti mi sana 27 sene... Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" ifadelerine yer verdi.