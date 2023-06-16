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https://sputniknews.com.tr/20230616/cem-yilmaz-artik-bag-kur-emeklisiyim-ilk-maasimi-aldim-1072556263.html
Cem Yılmaz: Artık Bağ-Kur emeklisiyim, ilk maaşımı aldım
Cem Yılmaz: Artık Bağ-Kur emeklisiyim, ilk maaşımı aldım
Cem Yılmaz, Bağ-Kur'dan emekli olduğunu açıkladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T18:50+0300
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cem yılmaz
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bağ-kur
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Emekli olan ünlüler arasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı.Yılmaz, Instagram hesabından emekli olduğunu duyurdu:
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Cem Yılmaz: Artık Bağ-Kur emeklisiyim, ilk maaşımı aldım

18:50 16.06.2023 (güncellendi: 18:58 16.06.2023)
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Cem Yılmaz, Bağ-Kur'dan emekli olduğunu açıkladı.
Emekli olan ünlüler arasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı.
Yılmaz, Instagram hesabından emekli olduğunu duyurdu:

"1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağ-Kur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım. 12.680 TL. Teşekkürler hayat. Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm."

Emre Altuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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