https://sputniknews.com.tr/20230616/cem-yilmaz-artik-bag-kur-emeklisiyim-ilk-maasimi-aldim-1072556263.html
Cem Yılmaz: Artık Bağ-Kur emeklisiyim, ilk maaşımı aldım
Cem Yılmaz: Artık Bağ-Kur emeklisiyim, ilk maaşımı aldım
Cem Yılmaz, Bağ-Kur'dan emekli olduğunu açıkladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T18:50+0300
2023-06-16T18:50+0300
2023-06-16T18:58+0300
yaşam
cem yılmaz
emeklilik
bağ-kur
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Emekli olan ünlüler arasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı.Yılmaz, Instagram hesabından emekli olduğunu duyurdu:
https://sputniknews.com.tr/20230613/teomandan-sonra-emre-altug-da-artik-eytli-ama-primlerim-eksik-1072391793.html
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cem yılmaz, emeklilik, bağ-kur
cem yılmaz, emeklilik, bağ-kur
Cem Yılmaz: Artık Bağ-Kur emeklisiyim, ilk maaşımı aldım
18:50 16.06.2023 (güncellendi: 18:58 16.06.2023) Abone ol
Cem Yılmaz, Bağ-Kur'dan emekli olduğunu açıkladı.
Emekli olan ünlüler arasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı.
Yılmaz, Instagram hesabından emekli olduğunu duyurdu:
"1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağ-Kur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım. 12.680 TL. Teşekkürler hayat. Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm."