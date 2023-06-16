https://sputniknews.com.tr/20230616/cem-yilmaz-artik-bag-kur-emeklisiyim-ilk-maasimi-aldim-1072556263.html

Cem Yılmaz: Artık Bağ-Kur emeklisiyim, ilk maaşımı aldım

Cem Yılmaz: Artık Bağ-Kur emeklisiyim, ilk maaşımı aldım

Cem Yılmaz, Bağ-Kur'dan emekli olduğunu açıkladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T18:50+0300

2023-06-16T18:50+0300

2023-06-16T18:58+0300

yaşam

cem yılmaz

emeklilik

bağ-kur

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Emekli olan ünlüler arasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı.Yılmaz, Instagram hesabından emekli olduğunu duyurdu:

https://sputniknews.com.tr/20230613/teomandan-sonra-emre-altug-da-artik-eytli-ama-primlerim-eksik-1072391793.html

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cem yılmaz, emeklilik, bağ-kur