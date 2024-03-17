https://sputniknews.com.tr/20240317/boeingi-ifsalayan-barnettin-son-sozleri-ortaya-cikti-bana-bir-sey-olursa-bu-bir-intihar-degildir-1081768728.html
Boeing'i ifşalayan Barnett'in son sözleri ortaya çıktı: Bana bir şey olursa, bu bir intihar değildir
Boeing'i ifşalayan Barnett'in son sözleri ortaya çıktı: Bana bir şey olursa, bu bir intihar değildir
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda Boeing firması hakkında mahkemede konuşmak üzere iken bir otel otoparkında ölü bulunan ve tüm dünyada yakın bulan John Barnett'in son sözlerinin... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T17:05+0300
2024-03-17T17:05+0300
2024-03-17T17:12+0300
dünya
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uçak
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2019 yılında Boeing'den emekli olan ve devamında firmanın bilerek kötü kalite parça ürettiğini, gerekli kontrollerin yapılmadığını ve şirket içindeki sorunları ifşa eden eski çalışan John Barnett, medyaya verdiği ifadeler sonrası tüm dünyada yankı bulmuştu. Barnett, yakın zamanda Boeing'in bilerek kalitesiz parçalar üretmesi üzerine mahkemeye gidecekken, bir otelin otoparkında ölü bulunmuştu. Tüm dünya Barnett'in ölümü hakkında konuşmaya devam ederken, ABC News'e röportaj veren ve Barney Barnett'in aile dostu olduğunu öne süren bir kişi, Barnett'in son sözlerinden birinin "Eğer bana bir şey olursa, bu bir intihar değildir" dediğini belirtti. Ayrıca "Korkmuyorum, bildiklerimi anlatacağım" dediği aktarılan Barnett, geçen hafta cumartesi hayatını kaybetmiş, yetkililer Barnett'in 'intihar ettiğini' söylemişti. Fakat olay hakkında soruşturmalar devam etmekte. 'Birileri onun söylediklerinden hoşlanmadı'İsmini vermek istemeyen aile dostu, ABC News'e intihar konusunda, "İntihar etmediğini biliyorum, bunun imkanı yok. Hayatı çok seviyordu, ailesini çok seviyordu, kardeşlerini şu anda yaşadıklarını onlara yaşatmayacak kadar çok seviyordu... Bence birileri onun söylediklerinden hoşlanmadı ve onu susturmak istedi ve bunun kimseye geri dönmesini istemediler, bu yüzden intihar süsü verdiler." ifadelerini kullandı. Barnett, 2019 yılında The New York Times'a verdiği bir röportajda Boeing uçaklarının üretildiği bir fabrikaya atıfta bulunarak, "Henüz Charleston'dan çıkan ve güvenli ve uçuşa elverişli olduğunu söyleyebileceğim bir uçak görmedim." demişti.'Canına kıyacağına dair hiçbir belirti yoktu'Barnett öldüğünde yaptığı dava ilgili yasal bir ihtilafın ortasındaydı. Avukatları Robert Turkewitz ve Brian Knowles yaptıkları açıklamada, Barnett'in kendi canına kıyacağına dair 'hiçbir belirti' olmadığını söylerek şu ifadeleri kullandı: Firma, Barnett'in ölümüne yorum yaptıBoeing Newsweek'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240312/boeing-firmasinin-hatalarini-ortaya-cikaran-barnett-davada-ifade-vermeden-hemen-once-olduruldu-1081612683.html
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boeing, boeing 737, boeing 737 max, john barnett , ifşa, dava, mahkeme, abd, uçak, ölüm, şüpheli ölüm
Boeing'i ifşalayan Barnett'in son sözleri ortaya çıktı: Bana bir şey olursa, bu bir intihar değildir
17:05 17.03.2024 (güncellendi: 17:12 17.03.2024)
Yakın zamanda Boeing firması hakkında mahkemede konuşmak üzere iken bir otel otoparkında ölü bulunan ve tüm dünyada yakın bulan John Barnett'in son sözlerinin "Eğer başıma bir şey gelirse, bu bir intihar değildir" olduğu açıklandı.
2019 yılında Boeing'den emekli olan ve devamında firmanın bilerek kötü kalite parça ürettiğini, gerekli kontrollerin yapılmadığını ve şirket içindeki sorunları ifşa eden eski çalışan John Barnett, medyaya verdiği ifadeler sonrası tüm dünyada yankı bulmuştu. Barnett, yakın zamanda Boeing'in bilerek kalitesiz parçalar üretmesi üzerine mahkemeye gidecekken, bir otelin otoparkında ölü bulunmuştu.
Tüm dünya Barnett'in ölümü hakkında konuşmaya devam ederken, ABC News'e röportaj veren ve Barney Barnett'in aile dostu olduğunu öne süren bir kişi, Barnett'in son sözlerinden birinin "Eğer bana bir şey olursa, bu bir intihar değildir" dediğini belirtti.
Ayrıca "Korkmuyorum, bildiklerimi anlatacağım" dediği aktarılan Barnett, geçen hafta cumartesi hayatını kaybetmiş, yetkililer Barnett'in 'intihar ettiğini' söylemişti. Fakat olay hakkında soruşturmalar devam etmekte.
'Birileri onun söylediklerinden hoşlanmadı'
İsmini vermek istemeyen aile dostu, ABC News'e intihar konusunda, "İntihar etmediğini biliyorum, bunun imkanı yok. Hayatı çok seviyordu, ailesini çok seviyordu, kardeşlerini şu anda yaşadıklarını onlara yaşatmayacak kadar çok seviyordu... Bence birileri onun söylediklerinden hoşlanmadı ve onu susturmak istedi ve bunun kimseye geri dönmesini istemediler, bu yüzden intihar süsü verdiler." ifadelerini kullandı.
Barnett, 2019 yılında The New York Times'a verdiği bir röportajda Boeing uçaklarının üretildiği bir fabrikaya atıfta bulunarak, "Henüz Charleston'dan çıkan ve güvenli ve uçuşa elverişli olduğunu söyleyebileceğim bir uçak görmedim." demişti.
'Canına kıyacağına dair hiçbir belirti yoktu'
Barnett öldüğünde yaptığı dava ilgili yasal bir ihtilafın ortasındaydı. Avukatları Robert Turkewitz ve Brian Knowles yaptıkları açıklamada, Barnett'in kendi canına kıyacağına dair 'hiçbir belirti' olmadığını söylerek şu ifadeleri kullandı:
John, davasında ifade verme sürecinin ortasındaydı ve nihayet sona yaklaşıyordu. Morali çok iyiydi ve hayatının bu evresini geride bırakıp yoluna devam etmeyi dört gözle bekliyordu. İntihar edeceğine dair herhangi bir belirti görmedik. Kimse buna inanamıyor. Hepimiz yıkılmış durumdayız.
John'a ne olduğu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Charleston polisi bu olayı tam ve doğru bir şekilde araştırmalı ve bulduklarını halka açıklamalıdır. Hiçbir ayrıntı atlanmamalıdır.
Firma, Barnett'in ölümüne yorum yaptı
Boeing Newsweek'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bay Barnett'in vefatından dolayı üzüntü duyuyoruz ve düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte."