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https://sputniknews.com.tr/20240312/boeing-firmasinin-hatalarini-ortaya-cikaran-barnett-davada-ifade-vermeden-hemen-once-olduruldu-1081612683.html
Boeing firmasının hatalarını ortaya çıkaran Barnett, ifade vermeden hemen önce otoparkta ölü bulundu
Boeing firmasının hatalarını ortaya çıkaran Barnett, ifade vermeden hemen önce otoparkta ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü uçak üreticisi Boeing'i sık sık teknik sorunlarla gündeme getiren ve şirketin iç işleyişi hakkında çarpıcı ifşaatlarda bulunan John Barnett adlı... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:30+0300
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Barnett, Boeing'in uçaklarının üretimindeki skandallarla ilgili bir dava için ifade vermeye hazırlanırken hayatını kaybetti. Suikast tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Barnett, cumartesi günü mahkemede ifade verecekti. Uçak, helikopter, roket, uydu, telekomünikasyon ekipmanları ve füzeler gibi birçok ürünü tasarlayan ve üreten ABD merkezli bir havacılık şirketi Boeing, özellikle son yıllarda sık sık kazaya uğrayan 737 model uçakları nedeniyle son yıllarda sürekli eleştiriliyordu. Son olarak Alaska Havayolları'na ait 1282 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren bir Boeing 737 Max 9 tipi uçakta, kalkıştan kısa bir süre sonra gövdede bir bölümün koparak düşmesiyle ilgili bir olay yaşandı. Uçak, şans eseri acil bir iniş yapmayı başardı ve herhangi bir yaralanma yaşanmadı.Yüzlerce uçak hangara çekildi Medyaya yansıyan bilgiler nedeniyle ABD'deki havayollarının kullandığı 171 Boeing 737 Max 9 tipi uçak, incelemeden geçirilmek üzere hangara çekildi. Başta Alaska ve United Havayolları uçuşları olmak üzere, yüzlerce uçuş iptal edildi. Türk Hava Yolları da elindeki bu tip 5 adet uçağın inceleneceğini açıklamıştı.Şirketin bilerek kalitesiz ürün ürettiğini ifşa etmişti John Barnett adlı eski bir Boeing çalışanı, şirketin iç işleyişi hakkında çeşitli ifşaatlarda bulunmuş ve uçaklardaki hataları hem mahkemede hem de medyada dile getirmişti. Barnett, Boeing'in uçaklarında bilerek kalitesiz ve yanlış parçaların kullanıldığını iddia etmiş ve üretim süreçlerinin aceleye getirildiğini savunmuştu.İfade vermeden hemen önce öldürüldü Ancak, pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, Barnett ifade vermek üzere olduğu dava ile ilgili ikinci kez ifadesine gelemedi ve otelinin otoparkında ölü bulundu. Yetkililer, Barnett'in intihar ettiğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/boeing-yolcu-ucagi-aniden-irtifa-kaybetti-en-az-50-kisi-yarali-insanlar-koltuklarindan-firladi-1081601644.html
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boeing, boeing 737, boeing 737 max, boeing 737 max 8, boeing 737-800, thy, abd, abd, türk hava yolları (thy), uçak, yolcu uçağı, boeing, john barnett

Boeing firmasının hatalarını ortaya çıkaran Barnett, ifade vermeden hemen önce otoparkta ölü bulundu

12:30 12.03.2024 (güncellendi: 12:57 12.03.2024)
© REUTERS / Brendan McDermidBoeing
Boeing - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© REUTERS / Brendan McDermid
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Dünyaca ünlü uçak üreticisi Boeing'i sık sık teknik sorunlarla gündeme getiren ve şirketin iç işleyişi hakkında çarpıcı ifşaatlarda bulunan John Barnett adlı üst düzey bir çalışan, ölü bulundu.
Barnett, Boeing'in uçaklarının üretimindeki skandallarla ilgili bir dava için ifade vermeye hazırlanırken hayatını kaybetti. Suikast tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Barnett, cumartesi günü mahkemede ifade verecekti.
Uçak, helikopter, roket, uydu, telekomünikasyon ekipmanları ve füzeler gibi birçok ürünü tasarlayan ve üreten ABD merkezli bir havacılık şirketi Boeing, özellikle son yıllarda sık sık kazaya uğrayan 737 model uçakları nedeniyle son yıllarda sürekli eleştiriliyordu.
Son olarak Alaska Havayolları'na ait 1282 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren bir Boeing 737 Max 9 tipi uçakta, kalkıştan kısa bir süre sonra gövdede bir bölümün koparak düşmesiyle ilgili bir olay yaşandı. Uçak, şans eseri acil bir iniş yapmayı başardı ve herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yüzlerce uçak hangara çekildi

Medyaya yansıyan bilgiler nedeniyle ABD'deki havayollarının kullandığı 171 Boeing 737 Max 9 tipi uçak, incelemeden geçirilmek üzere hangara çekildi. Başta Alaska ve United Havayolları uçuşları olmak üzere, yüzlerce uçuş iptal edildi. Türk Hava Yolları da elindeki bu tip 5 adet uçağın inceleneceğini açıklamıştı.

Şirketin bilerek kalitesiz ürün ürettiğini ifşa etmişti

John Barnett adlı eski bir Boeing çalışanı, şirketin iç işleyişi hakkında çeşitli ifşaatlarda bulunmuş ve uçaklardaki hataları hem mahkemede hem de medyada dile getirmişti. Barnett, Boeing'in uçaklarında bilerek kalitesiz ve yanlış parçaların kullanıldığını iddia etmiş ve üretim süreçlerinin aceleye getirildiğini savunmuştu.

İfade vermeden hemen önce öldürüldü

Ancak, pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, Barnett ifade vermek üzere olduğu dava ile ilgili ikinci kez ifadesine gelemedi ve otelinin otoparkında ölü bulundu. Yetkililer, Barnett'in intihar ettiğini açıkladı.
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