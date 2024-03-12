https://sputniknews.com.tr/20240312/boeing-yolcu-ucagi-aniden-irtifa-kaybetti-en-az-50-kisi-yarali-insanlar-koltuklarindan-firladi-1081601644.html

Boeing yolcu uçağı aniden irtifa kaybetti, en az 50 kişi yaralı: 'İnsanlar koltuklarından fırladı'

Boeing yolcu uçağı aniden irtifa kaybetti, en az 50 kişi yaralı: 'İnsanlar koltuklarından fırladı'

Sputnik Türkiye

Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Birden irtifa kaybeden uçakta en az 50 kişi yaralandı. Yolculardan biri “İnsanlar... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T06:49+0300

2024-03-12T06:49+0300

2024-03-12T06:49+0300

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yolcu uçağı

yolcu uçağı

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yaralı

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Avustralya’nın Sidney kentinden Yeni Zelanda’nın Auckland kentine giden LATAM Havayolları’na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı, ani irtifa kaybı yaşadı. Yaşanan irtifa kaybı sonucu en az 50 kişi yaralandı.Uçakta 263 yolcu ve 9 mürettebat bulunduğu ifade edilirken, uçağın Auckland Havaalanı’na iniş yaptığı belirtildi. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hafif ve orta derece yaralanmalara sahip olduğu aktarıldı.Yolculardan Brian Jokat, uçağın bir anda düştüğünü belirtti ve şöyle konuştu:Nedeni henüz bilinmiyorUçağın neden irtifa kaybı yaşadığı henüz bilinmezken, Boeing daha fazla bilgi toplamak için çalıştığını ve havayolu şirketine her türlü desteği sağlayacağını açıkladı.

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Sputnik Türkiye

boeing, yolcu uçağı, yolcu uçağı, kaza, yaralı