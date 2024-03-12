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Boeing yolcu uçağı aniden irtifa kaybetti, en az 50 kişi yaralı: 'İnsanlar koltuklarından fırladı'
Boeing yolcu uçağı aniden irtifa kaybetti, en az 50 kişi yaralı: 'İnsanlar koltuklarından fırladı'
Sputnik Türkiye
Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Birden irtifa kaybeden uçakta en az 50 kişi yaralandı. Yolculardan biri “İnsanlar... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T06:49+0300
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Avustralya’nın Sidney kentinden Yeni Zelanda’nın Auckland kentine giden LATAM Havayolları’na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı, ani irtifa kaybı yaşadı. Yaşanan irtifa kaybı sonucu en az 50 kişi yaralandı.Uçakta 263 yolcu ve 9 mürettebat bulunduğu ifade edilirken, uçağın Auckland Havaalanı’na iniş yaptığı belirtildi. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hafif ve orta derece yaralanmalara sahip olduğu aktarıldı.Yolculardan Brian Jokat, uçağın bir anda düştüğünü belirtti ve şöyle konuştu:Nedeni henüz bilinmiyorUçağın neden irtifa kaybı yaşadığı henüz bilinmezken, Boeing daha fazla bilgi toplamak için çalıştığını ve havayolu şirketine her türlü desteği sağlayacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240311/ucak-havadayken-iki-pilotta-uyuyakalmisti-firma-pilotlari-gorevden-uzaklastirdigini-duyurdu-1081588883.html
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boeing, yolcu uçağı, yolcu uçağı, kaza, yaralı
boeing, yolcu uçağı, yolcu uçağı, kaza, yaralı

Boeing yolcu uçağı aniden irtifa kaybetti, en az 50 kişi yaralı: 'İnsanlar koltuklarından fırladı'

06:49 12.03.2024
© AAPilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi
Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AA
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Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Birden irtifa kaybeden uçakta en az 50 kişi yaralandı. Yolculardan biri “İnsanlar koltuklarından fırladı” dedi.
Avustralya’nın Sidney kentinden Yeni Zelanda’nın Auckland kentine giden LATAM Havayolları’na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı, ani irtifa kaybı yaşadı. Yaşanan irtifa kaybı sonucu en az 50 kişi yaralandı.
Uçakta 263 yolcu ve 9 mürettebat bulunduğu ifade edilirken, uçağın Auckland Havaalanı’na iniş yaptığı belirtildi. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hafif ve orta derece yaralanmalara sahip olduğu aktarıldı.
Yolculardan Brian Jokat, uçağın bir anda düştüğünü belirtti ve şöyle konuştu:
Demek istediğim herhangi bir küçük türbülansta yaşadığım hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde düştü. İnsanlar koltuklarından fırlayıp uçağın tavanına çarptı, koridorlarda yuvarlandı.

Nedeni henüz bilinmiyor

Uçağın neden irtifa kaybı yaşadığı henüz bilinmezken, Boeing daha fazla bilgi toplamak için çalıştığını ve havayolu şirketine her türlü desteği sağlayacağını açıkladı.
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
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