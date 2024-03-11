https://sputniknews.com.tr/20240311/ucak-havadayken-iki-pilotta-uyuyakalmisti-firma-pilotlari-gorevden-uzaklastirdigini-duyurdu-1081588883.html
Uçak havadayken iki pilot da uyuyakalmıştı: Firma pilotları görevden uzaklaştırdığını duyurdu
Uçak havadayken iki pilot da uyuyakalmıştı: Firma pilotları görevden uzaklaştırdığını duyurdu
Sputnik Türkiye
25 Ocak'ta Endonezya'da iki pilotun da uyuyakalması nedeniyle rotadan çıkan uçak sonrası, iki pilot görevden uzaklaştırıldı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T14:26+0300
2024-03-11T14:26+0300
2024-03-11T14:30+0300
dünya
endonezya
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Endonezya'nın Batik Havayolları'na ait bir uçakta iki pilotun 28 dakika boyunca uykuya dalması ve uçağın rotasından sapması olayı ülke ve dünya gündemine oturmuştu. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, pilotların bu durumunu araştırmak üzere hava yolu firması hakkında soruşturma başlattı. Hava yolu firması ise söz konusu iki pilotun geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Ne olmuştu? Kendari şehrinden başkent Jakarta'ya gitmekte olan Airbus A320 tipi uçağın kaptan pilotu ve yardımcı pilotu, hava trafik kontrolörüyle irtibat kuramadı. Uçakla son bağlantıdan 28 dakika sonra kaptan pilot, kontrol merkeziyle iletişim sağladı ve yaşanan radyo iletişim sorununu bildirdi. Yapılan incelemede, her iki pilotun da uçuş sırasında uyuyakaldığı tespit edildi. Kaptan pilot, kalkıştan sonra yorgun olduğunu belirterek dinlenmek istemiş ve kontrolü yardımcı pilota devretmişti. Ancak yardımcı pilot da uykuya dalmış ve bu durumda uçak rotasından saparak ilerlemişti. Kaptan pilot daha sonra uyanarak kontrol kulesiyle iletişim kurmuştu. Yardımcı pilot, yetkililere bir aylık ikiz bebekleri olduğunu ve bu nedenle yeterince dinlenemediğini belirterek, gece boyunca sık sık uyandığını ifade etti. Uçak, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240310/endonezyada-saka-gibi-olay-iki-pilotta-uyuyakaldi-ucak-rotadan-cikti--1081564993.html
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endonezya, endonezya ulaştırma bakanı budi karya sumadi, uçak, yolcu uçağı, ikiz, ikiz, ikiz bebekler, uyku
endonezya, endonezya ulaştırma bakanı budi karya sumadi, uçak, yolcu uçağı, ikiz, ikiz, ikiz bebekler, uyku
Uçak havadayken iki pilot da uyuyakalmıştı: Firma pilotları görevden uzaklaştırdığını duyurdu
14:26 11.03.2024 (güncellendi: 14:30 11.03.2024)
25 Ocak'ta Endonezya'da iki pilotun da uyuyakalması nedeniyle rotadan çıkan uçak sonrası, iki pilot görevden uzaklaştırıldı.
Endonezya'nın Batik Havayolları'na ait bir uçakta iki pilotun 28 dakika boyunca uykuya dalması ve uçağın rotasından sapması olayı ülke ve dünya gündemine oturmuştu. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, pilotların bu durumunu araştırmak üzere hava yolu firması hakkında soruşturma başlattı.
Hava yolu firması ise söz konusu iki pilotun geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Kendari şehrinden başkent Jakarta'ya gitmekte olan Airbus A320 tipi uçağın kaptan pilotu ve yardımcı pilotu, hava trafik kontrolörüyle irtibat kuramadı. Uçakla son bağlantıdan 28 dakika sonra kaptan pilot, kontrol merkeziyle iletişim sağladı ve yaşanan radyo iletişim sorununu bildirdi. Yapılan incelemede, her iki pilotun da uçuş sırasında uyuyakaldığı tespit edildi.
Kaptan pilot, kalkıştan sonra yorgun olduğunu belirterek dinlenmek istemiş ve kontrolü yardımcı pilota devretmişti. Ancak yardımcı pilot da uykuya dalmış ve bu durumda uçak rotasından saparak ilerlemişti. Kaptan pilot daha sonra uyanarak kontrol kulesiyle iletişim kurmuştu.
Yardımcı pilot, yetkililere bir aylık ikiz bebekleri olduğunu ve bu nedenle yeterince dinlenemediğini belirterek, gece boyunca sık sık uyandığını ifade etti. Uçak, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirdi.