https://sputniknews.com.tr/20240310/endonezyada-saka-gibi-olay-iki-pilotta-uyuyakaldi-ucak-rotadan-cikti--1081564993.html

Endonezya'da şaka gibi olay: İki pilotta uyuyakaldı, uçak rotadan çıktı

Endonezya'da şaka gibi olay: İki pilotta uyuyakaldı, uçak rotadan çıktı

Sputnik Türkiye

Endonezya'da bir yolcu uçağını uçuran iki pilotun da aynı anda uyuyakalması nedeniyle uçak rotadan çıktı. 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T17:47+0300

2024-03-10T17:47+0300

2024-03-10T17:47+0300

dünya

uçak

endonezya

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yardımcı pilot

cakarta

havaalanı

yolcu uçağı

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Endonezya'da oldukça ilginç bir olay yaşandı.Batik Havayolları'nın bir uçuşunda, iki pilotun da uyuyakalması sebebiyle uçak rotadan çıktı. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Direktörü Kristi Endah Murni olayla ilgili soruşturmanın başlatığını belirtirken, yaşanan olaya yönelik sunulan raporda 25 Ocak günü Kendari'den Cakarta'ya giden uçakta pilotların 28 dakika boyunca uyuduğu belirtildi. Çocukları yüzünden gece uyuyamadıYaşanan olay ardından sorgulanan ikinci pilot, bir aylık, ikiz bebekleri olduğu ve gece sık sık kalkmak zorunda kaldığı için uykusuz kaldığı belirtti. Uçuş öncesinde de kaptan pilotu 'yeterince dinlemediği konusunda' bilgilendiren pilot, bu nedenle uyuyakaldığını savundu.Uçağın seyir irtifasına ulaşması ardından kaptan pilotun dinlenmeye gittiği ve uçağın sürüşünü ikinci pilota bıraktığı aktarılırken, uykulu ikinci pilotun da istemeden uyuya kaldığı belirtildi. Yolculuk devam ederken Cakarta'daki kontrol merkezinin pilotlarla konuşmaya çalıştığı ancak uçaktan yanıt alamadığı ifade edildi. Son bağlantıdan 28 dakika sonraysa kaptan pilot uyanıp uçağın doğru rotada olmadığını farketti ve kontrol merkeziyle bağlantıya geçti.Kaptan pilotun ilk konuşmasında kontrol merkezine 'radyo iletişim problemi' yaşadıklarını ancak sorunun çözüldüğünü söylediği bildirildi.Olayda kimsenin zarar görmediği de aktarıldı.

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uçak, endonezya, çocuk, kaptan, pilot, yardımcı pilot, cakarta, havaalanı, yolcu uçağı